คราบน้ำมันดำเกลื่อนชายหาดจอมเทียน นักท่องเที่ยวผวาลงเล่นน้ำไม่ได้ พัทยาระดมเจ้าหน้าที่เร่งหาที่มา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - พบคราบสีดำลักษณะคล้ายน้ำมันจำนวนมากลอยมากับน้ำทะเล ก่อนถูกคลื่นซัดเข้าชายหาดจอมเทียน จ.ชลบุรี กระจายเป็นแนวยาวทั้งบริเวณชายหาด ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าลงเล่นน้ำ ด้านเมืองพัทยาระดมเจ้าหน้าที่เร่งเก็บคราบ พร้อมประสานหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและกรมเจ้าท่าตรวจสอบหาสาเหตุ
ผู้สื่อข่าวรายงานวันนี้( 10 ส.ค.) ที่บริเวณชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พบคราบสีดำลักษณะคล้ายน้ำมันจำนวนมากลอยมากับน้ำทะเลและถูกคลื่นซัดเข้าบริเวณชายหาด โดยพบคราบกระจายทั้งตามแนวชายหาดและในน้ำทะเล สร้างความกังวลให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการชายหาด
จากสถานการณ์ดังกล่าว นักท่องเที่ยวบางส่วนหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำ เนื่องจากไม่ทราบว่าคราบดังกล่าวเป็นสารชนิดใดและอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่
เบื้องต้นเมืองพัทยาได้ระดมเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ พร้อมเก็บตัวอย่างคราบต้องสงสัยเพื่อนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบหาที่มา รวมถึงประเมินขอบเขตการแพร่กระจายของคราบ ขณะเดียวกันได้เร่งดำเนินการเก็บและทำความสะอาดคราบบริเวณชายหาดจอมเทียน เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและนักท่องเที่ยว
นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งจากนักท่องเที่ยวว่าพบคราบลักษณะคล้ายน้ำมันสีดำทั้งบริเวณเกาะล้านและชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยาได้เร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บคราบ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมเจ้าท่าและหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจสอบเพื่อหาที่มาของคราบดังกล่าว
เบื้องต้นเมืองพัทยาตั้งข้อสันนิษฐานไว้ 2 แนวทาง คือ อาจเกิดจากเรือที่มีการลักลอบปล่อยน้ำมันหรือของเสียลงทะเล หรืออาจเป็นสารบางชนิดที่ลอยมากับกระแสน้ำจากพื้นที่โดยรอบ เช่น แนวแหลมฉบังหรือบริเวณอ่าวเกาะล้าน อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างเพื่อยืนยันแหล่งที่มา
ขณะนี้เจ้าหน้าที่เมืองพัทยายังคงลงพื้นที่เก็บคราบและทำความสะอาดชายหาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมติดตามการเคลื่อนตัวของคราบในทะเล เพื่อประเมินสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ขยายวงกว้าง
เมืองพัทยาขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาใช้บริการชายหาดจอมเทียน หลีกเลี่ยงการสัมผัสคราบดังกล่าวและเพิ่มความระมัดระวังในการลงเล่นน้ำ จนกว่าจะทราบผลการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัย ขณะที่เจ้าหน้าที่จะเร่งหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขสถานการณ์โดยเร็ว