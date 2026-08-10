ตร.หัวหินสกัด BMW หรูจับหนุ่มมาเลเซีย ยึดยาไอซ์ 166 กก. ซุกกระเป๋าหลายใบ คาดเตรียมลำเลียงลงใต้

ประจวบคีรีขันธ์ – ตำรวจ สภ.หัวหิน ขยายผลเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ หลังพบข้อมูลลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากสนามบินสุวรรณภูมิ นำรถมาพักคอยในพื้นที่หัวหิน ก่อนส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้ ล่าสุดสกัดจับหนุ่มมาเลเซีย อายุ 20 ปี ขับรถ BMW สีขาว พบยาไอซ์ซุกอยู่ในกระเป๋าเดินทางรวม 166 กิโลกรัม พร้อมรถยนต์ 1 คัน เตรียมขยายผลเครือข่ายต่อ
จากนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเร่งปราบปรามยาเสพติด โดยมุ่งสืบสวนขยายผลเครือข่ายทั้งรายย่อยและรายใหญ่ รวมถึงติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด ล่าสุดตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กำชับทุกหน่วยเร่งกวาดล้างและขยายผลเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
โดย พ.ต.อ.กัมปนาท ณ วิชัย ผกก.สภ.หัวหิน พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรท กรุงกาญจนา รอง ผกก.ป.สภ.หัวหิน พ.ต.ท.ดำเกิง เรือนวิลัย สวป.สภ.หัวหิน และเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ได้สืบสวนขยายผลจากผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ จนพบข้อมูลเครือข่ายรายใหญ่มีพฤติการณ์ลักลอบนำยาเสพติดจากสนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนนำรถเข้ามาพักคอยในพื้นที่ อ.หัวหิน เพื่อเตรียมลำเลียงต่อไปยังพื้นที่ภาคใต้
กระทั่งวันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 00.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หัวหิน ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าจะมีรถยนต์ BMW สีขาว ลักลอบขนยาเสพติดจำนวนมากผ่านเข้ามาในพื้นที่ จึงวางกำลังตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณถนนหัวหิน ซอย 8
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถยนต์ BMW สีขาว ทะเบียน 6ขส 7040 กรุงเทพมหานคร ขับผ่านจุดตรวจ เมื่อผู้ขับขี่พบเจ้าหน้าที่มีท่าทีพิรุธและพยายามขับหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงติดตามและสามารถสกัดรถไว้ได้บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อสาขาหัวหินแกรนด์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน
จากการตรวจสอบพบผู้ขับขี่คือ MR. JULIAN ONG HWEISHEN หรือ นายจูเลียน ออง เฮว่ย เชน สัญชาติมาเลเซีย อายุ 20 ปี เจ้าหน้าที่พบกระเป๋าเดินทางหลายใบอยู่ภายในรถ โดยผู้ต้องหาอ้างว่าไม่ใช่ทรัพย์สินของตนเอง และไม่ทราบรหัสสำหรับเปิดกระเป๋า
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมรถยนต์กลับไปยังจุดตรวจสกัด ก่อนดำเนินการตรวจค้นโดยได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหา เมื่อเปิดตรวจสอบกระเป๋าเดินทางต่อหน้าผู้ต้องหา พบยาเสพติดให้โทษจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ภายใน
จากการตรวจสอบพบว่าเป็น ยาไอซ์ น้ำหนักรวม 166 กิโลกรัม พร้อมรถยนต์ BMW สีขาว 1 คัน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.หัวหิน ดำเนินคดีตามกฎหมาย และ ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการลำเลียงและผู้ร่วมขบวนการ โดยเฉพาะแหล่งที่มาของยาเสพติดและปลายทางที่เตรียมนำไปส่งในพื้นที่ภาคใต้ รวมถึงตรวจสอบเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป