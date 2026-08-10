วัดจัดเก้าอี้กว่า 2,000 ตัวรองรับแขกส่ง “ฮลุน โซโล่”ขึ้นสวรรค์พรุ่งนี้ กระแสอาลัยดันเศรษฐกิจ อ.สมเด็จ คึกคัก พวงหรีดทำไม่ทัน

กาฬสินธุ์-บรรยากาศงานศพ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายแบกเป้ชื่อดัง คืนสุดท้ายสุดอบอุ่น เจ้าหน้าที่และชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมสถานที่วัดรังษีชัชวาล วางเก้าอี้กว่า 2,000 ตัว รองรับเอฟซีทั่วประเทศที่จะมาร่วมส่งเป็นครั้งสุดท้ายในพิธีฌาปนกิจพรุ่งนี้ ด้านเศรษฐกิจ อ.สมเด็จ คึกคักถ้วนหน้า ยอดสั่งพวงหรีดทะลักจนดอกไม้ขาดตลาด โรงแรม-ร้านอาหารแน่น
วันนี้( 10 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพของ “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์สายเดินทางท่องเที่ยวชื่อดัง ขวัญใจชาวเน็ต ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งดำเนินมาถึงพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นคืนที่สาม (คืนสุดท้าย) บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเนืองแน่นไปด้วยเพื่อนบ้าน แฟนคลับ (เอฟซี) และเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ที่ทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจย่ารวมถึงครอบครัวอย่างไม่ขาดสาย
ขณะเดียวกัน แฟนคลับจากทั่วสารทิศยังได้ส่งมอบกำลังใจผ่านการสนับสนุนวัตถุดิบประกอบอาหาร ทั้งข้าวสาร ข้าวเหนียว เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อปลา และน้ำปลาร้า มามอบให้ทางครอบครัวเพื่อใช้จัดเลี้ยงต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน
สำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายในเวลา 18.00 น. ได้รับเกียรติจาก นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ร่วมเดินทางมาเป็นเจ้าภาพและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย
วัดจัดเตรียมสถานที่ รองรับเอฟซีหลักพันร่วมส่งพรุ่งนี้
ส่วนที่ วัดรังษีชัชวาล หมู่ที่ 4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีฌาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้ (11 ส.ค.) คณะผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสมเด็จ อาสาสมัคร กู้ชีพ และชาวบ้าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันกางเต็นท์ จัดเตรียมสถานที่ และตั้งเก้าอี้มากกว่า 2,000 ตัว เพื่อรองรับมวลชนที่จะมาร่วมไว้อาลัย
บริเวณรอบเมรุมีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม ซึ่งเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและจิตอาสาที่นำอุปกรณ์มาตกแต่งให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สมเด็จ ยังได้วางผังการจัดงานและจัดกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยในวันพรุ่งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพด้วยตัวเอง
กระแส “ฮลุน” ปลุกเศรษฐกิจ อ.สมเด็จ คึกคัก พวงหรีด-ที่พักแน่น
จากการจากไปของยูทูบเบอร์ชื่อดัง ส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ อ.สมเด็จ คึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ร้านอาหาร โรงแรม และรีสอร์ตต่าง ๆ ถูกจับจองเต็มไปด้วยแฟนคลับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด
ขณะที่ธุรกิจพวงหรีดในพื้นที่ต้องเร่งผลิตกันข้ามคืน โดย น.ส.อรพรรณ ทิพย์ประมวล อายุ 33 ปี เจ้าของร้านจำหน่ายพวงหรีดใน อ.สมเด็จ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ทราบข่าวการเสียชีวิตและมีการนำร่างกลับมาจัดงานที่บ้านเกิด มีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศติดต่อสั่งทำพวงหรีดเข้ามาเป็นจำนวนมากจนมากกว่าช่วงปกติหลายเท่าตัว ส่งผลให้ดอกไม้สดในตลาดเริ่มขาดแคลน
นอกจากพวงหรีดดอกไม้สดแล้ว พวงหรีดพัดลมและนาฬิกาแขวนก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากแฟนคลับต้องการให้ทางวัดนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ โดยทางร้านยังคงขายในราคาปกติเริ่มต้นที่ 800 บาท แต่ได้ตั้งใจจัดตกแต่งให้สวยงามเป็นพิเศษ เพื่อร่วมทำบุญและแสดงความไว้อาลัยแก่ “ฮลุน โซโล่” เป็นครั้งสุดท้าย