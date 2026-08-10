ยึดได้อีกบิ๊กล็อต!ยาบ้า 4 ล้านเม็ดริมโขง ทุบสถิติตลอดปีทะลุ 60 ล้านเม็ด-ไอซ์ 3 ตัน

นครพนม - นรข.นครพนม สนธิกำลังหน่วยงานความมั่นคง ซุ่มมืดริมน้ำโขง ตะครุบแก๊งค้ายาข้ามชาติ ลักลอบขนยาบ้าล็อตมหาศาล 4 ล้านเม็ดเตรียมส่งเข้าพื้นที่ชั้นใน เผยสถิติผลงานตลอดปีงบประมาณ ยึดยาบ้าตัดวงจรแล้วกว่า 60 ล้านเม็ด ไอซ์อีกเกือบ 3 ตัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (10 ส.ค.) ที่สโมสรนายทหารขั้นสัญญาบัตร หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) บ้านกกต้อง อ.เมือง จ.นครพนม ว่าที่ ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกับ พล.ร.ต.ณรงค์ เอมดี ผบ.นรข., พ.อ.ภาคภูมิ นภากาศ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นบ.ยส.24, พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ อรัญยกานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.นครพนม, น.อ.แมนรัตน์ บุญสวัสดิ์ ผบ.นรข.เขตนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวผลการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ล็อตใหญ่จำนวน 4,000,000 เม็ด
การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา พล.ร.ต.ณรงค์ เอมดี ผบ.นรข. และ น.อ.แมนรัตน์ บุญสวัสดิ์ ผบ.นรข.เขตนครพนม ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากฝั่ง สปป.ลาว ข้ามมาส่งมอบให้กลุ่มทุนฝั่งไทย บริเวณริมแม่น้ำโขง บ้านท่าจำปา ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม จึงสั่งการให้ ว่าที่ ร.อ.เพชรนคร ผิวขำ หัวหน้าสถานีเรือบ้านแพง จัดกำลังชุดซุ่มเฝ้าตรวจ ประสานงานร่วมกับชุดสนับสนุนทางบก, สน.เรือนครพนม และชุดปฏิบัติการพิเศษ นรข. เข้าตรวจสอบและวางกำลังปิดล้อมพื้นที่
กระทั่งเวลาประมาณ 19.50 น. เจ้าหน้าที่ชุดซุ่มตรวจได้ใช้กล้องตรวจการณ์กลางคืน (Night Vision) ส่องพบเรือกลกลีบเพลายาวติดเครื่องยนต์ 1 ลำ แล่นมาจากฝั่ง สปป.ลาว มุ่งหน้าเข้าหาฝั่งไทยบริเวณริมน้ำโขงบ้านท่าจำปา ห่างจากจุดซุ่มประมาณ 300 เมตร ต่อมาเวลา 19.55 น. ได้มีรถยนต์ต้องสงสัย 1 คัน ขับเข้ามายังจุดที่เรือจอดเทียบท่า พร้อมหันหัวรถออกไปทางทางหลวงหมายเลข 212 เพื่อเตรียมพร้อมเดินทาง
เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นกลุ่มบุคคลกำลังเร่งขนย้ายวัตถุต้องสงสัยขึ้นท้ายรถ จึงได้แสดงตัวเข้าขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มคนร้ายอาศัยความมืดและความชำนาญพื้นที่ ทิ้งวัตถุต้องสงสัยแล้ววิ่งหลบหนีไปได้อย่างรวดเร็ว ส่วนรถยนต์คันดังกล่าวได้เร่งเครื่องซิ่งหลบหนีไปตามทางหลวงหมายเลข 212 เจ้าหน้าที่จึงประสานชุดสนับสนุนทางบกขับรถติดตาม
จากการเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุริมน้ำโขง พบกระสอบห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำ 9 กระสอบ วางอยู่ริมฝั่ง ขณะเดียวกัน ชุดสนับสนุนทางบกซึ่งขับรถมาถึงบริเวณใกล้เคียง (ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 500 เมตร) พบรถยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่ริมถนนก่อนจะเร่งเครื่องขับหนีไป เมื่อเข้าตรวจสอบจุดที่รถจอดพบกระสอบหุ้มถุงดำถูกทิ้งไว้อีก 1 กระสอบ รวมของกลางทั้งหมด 10 กระสอบใหญ่
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการขนย้ายของกลางทั้งหมดมาตรวจพิสูจน์โดยละเอียดที่ สน.เรือบ้านแพง ผลการตรวจสอบพบเป็นยาบ้าปั๊มตราอักษร "WY" บรรจุอยู่ภายในกระสอบ รวม 2,000 มัด (20,000 ถุง) รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,000,000 เม็ด จึงได้ทำการตรวจยึดนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าอุเทน เพื่อขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ร.ต.ณรงค์ เอมดี ผบ.นรข. เปิดเผยว่า กองทัพเรือ โดย นรข. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง สกัดกั้นเข้มงวดตลอดแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา สามารถตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ ยาบ้าตรวจยึดได้รวมแล้วกว่า 60 ล้านเม็ด ส่วนยาไอซ์ตรวจยึดได้รวมเกือบ 3,000 กิโลกรัมหรือร่วม 3 ตัน
ผบ.นรข. กล่าวปิดท้ายว่า หลังจากนี้ นรข. จะยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ "งานด้านการข่าว" ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้เข้าสกัดกั้นและจับกุมได้อย่างแม่นยำ พร้อมขอชื่นชมกำลังพลทุกนายที่อดทน ตรากตรำปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังตามแนวชายแดน เพื่อปกป้องประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยยาเสพติดอย่างเต็มกำลัง