พ่อหนุ่มจีนบินด่วนถึงพัทยา ร้องขอความเป็นธรรมลูกวัย 20 ถูกแทงดับ จี้ตรวจสอบสาวในห้องพัก

ศูนย์ข่าวศรีราชา- พ่อหนุ่มจีนวัย 20 ปี บินด่วนจากประเทศจีนถึงพัทยา หลังลูกชายถูกแทงเสียชีวิตในห้องพักย่านนาจอมเทียน ขอความเป็นธรรมและให้ตำรวจตรวจสอบทุกประเด็น โดยเฉพาะหญิงสาววัย 21 ปีที่อยู่ในห้องเกิดเหตุ พร้อมขอเช็กโทรศัพท์ แชต กล้องวงจรปิด และพยานแวดล้อม หวั่นสังคมฟังความเพียงด้านเดียว
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ ( 10 ส.ค.) ที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดพัทยา นายเฉา ไห่บิง บิดาของ MR. CAO KE อายุ 20 ปี ชาวจีน ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุถูกแทงภายในห้องพักแห่งหนึ่งในซอยนาจอมเทียน 30 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา พร้อมครอบครัว ได้เดินทางจากประเทศจีนมายังประเทศไทย เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีและเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกชาย
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ครอบครัวผู้เสียชีวิตนำป้ายข้อความ 3 ภาษา ทั้งภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มาชูบริเวณหน้าศาล พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา และขอให้ทางการไทยช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นายเฉา ไห่บิง เปิดเผยผ่านล่ามว่า การเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ต้องการทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของลูกชาย ยอมรับว่าการสูญเสียลูกที่เลี้ยงดูมานาน 20 ปี เป็นความเจ็บปวดอย่างมาก แต่ยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และต้องการให้ตำรวจตรวจสอบทุกประเด็นอย่างละเอียด
ครอบครัวระบุว่า ก่อนเกิดเหตุ ลูกชายได้นั่งรับประทานอาหารกับเพื่อนเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ก่อนเดินทางออกจากร้านไปยังห้องพักที่เกิดเหตุ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวมีหญิงสาวรายหนึ่งติดต่อหาลูกชายหลายครั้ง ทั้งการโทรศัพท์และวิดีโอคอล ก่อนที่ลูกชายจะเดินทางไปพบหญิงสาวที่ห้องพักหลังเที่ยงคืน
ด้วยเหตุนี้ ครอบครัวจึงต้องการให้ตำรวจตรวจสอบประวัติการติดต่อ ข้อความแชต ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ ภาพจากกล้องวงจรปิด รวมถึงสอบปากคำพยานแวดล้อม เพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดลูกชายจึงเดินทางไปยังห้องพักดังกล่าว และก่อนเกิดเหตุมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
นอกจากนี้ ครอบครัวยังขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลของหญิงสาววัย 21 ปี ซึ่งอยู่ภายในห้องพักขณะเกิดเหตุ โดยต้องการให้ตำรวจนำข้อมูลจากโทรศัพท์ แชต กล้องวงจรปิด และคำให้การของพยาน มาตรวจสอบประกอบกัน เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยทั้งหมด
นายเฉา ไห่บิง ย้ำว่า ไม่ต้องการให้สังคมรับฟังข้อมูลเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่อยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกประเด็นอย่างรอบด้าน เพื่อให้ความจริงปรากฏและลูกชายได้รับความเป็นธรรม
ย้อนเหตุสลด หนุ่มจีนถูกแทงดับในห้องพัก
สำหรับคดีดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.10 น. วันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุชายชาวจีนถูกแทงเสียชีวิตภายในห้องเช่าในซอยนาจอมเทียน 30 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทราบชื่อ MR. CAO KE อายุ 20 ปี
ภายในห้องยังพบหญิงสาวอายุ 21 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณมือจากของมีคม อยู่ในอาการตกใจ ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นชายวัย 20 ปี นักศึกษาระดับ ปวส.ของสถาบันเทคนิคแห่งหนึ่งในพื้นที่ ซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของหญิงสาว ได้หลบหนีไปหลังก่อเหตุ ก่อนที่ผู้ปกครองจะพาเข้ามอบตัวกับตำรวจ สภ.นาจอมเทียนในเวลาต่อมา
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา” และนำตัวไปชี้จุดทิ้งอาวุธมีดบริเวณด้านหลังห้องพัก ซึ่งเป็นป่าหญ้ารกทึบ ก่อนใช้เครื่องสแกนโลหะค้นหาและพบมีดพับแบบโค้ง ปลายแหลม ซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ จึงเก็บไว้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
ระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพ กลุ่มญาติของผู้เสียชีวิตชาวจีนที่เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ พยายามเข้าทำร้ายผู้ต้องหา ทำให้ตำรวจต้องเข้าระงับเหตุและรีบนำตัวผู้ต้องหาออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันเหตุบานปลาย
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การว่า คบหากับแฟนสาวมาประมาณ 3 เดือน และคืนเกิดเหตุเดินทางไปทำงานที่เมืองพัทยา ก่อนกลับมาถึงห้องพักช่วงเช้า เมื่อเปิดประตูเข้าไปพบชายชาวจีนอยู่ภายใน จึงเข้าไปสอบถามและถือมีดเพื่อข่มขู่
ผู้ต้องหาอ้างว่า ชายชาวจีนพยายามเข้ามาแย่งมีดและเกิดการยื้อแย่งกัน รวมถึงมีการบีบคอกัน กระทั่งตนแย่งมีดกลับมาได้ จึงใช้มีดแทงชายชาวจีนหลายครั้ง โดยอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจให้ถึงแก่ชีวิต ก่อนหลบหนีไปทางเมืองพัทยา และตัดสินใจเข้ามอบตัวหลังทราบว่าชายชาวจีนเสียชีวิต
ขณะที่หญิงสาววัย 21 ปี ให้การว่า รู้จักและพูดคุยกับผู้เสียชีวิตมาประมาณ 2 เดือน โดยคืนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางมาหาที่ห้องพักช่วงประมาณเที่ยงคืน ทั้งสองพูดคุยกันก่อนเผลอหลับไป กระทั่งช่วงเช้าแฟนหนุ่มเดินทางกลับมา จึงเกิดการโต้เถียงและทำร้ายร่างกายกัน
หญิงสาวอ้างว่า พยายามเข้าไปห้าม แต่ถูกมีดบาดจนได้รับบาดเจ็บหลายแห่ง และไม่สามารถสู้แรงของทั้งสองฝ่ายได้ ก่อนที่แฟนหนุ่มจะใช้มีดแทงชายชาวจีนจนเสียชีวิต
ขณะนี้ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน อยู่ระหว่างสอบสวนพยาน ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไป