ชลประทานเร่งพร่องน้ำแม่ปิงช่วงผ่านตัวเมืองเชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมวลน้ำใหญ่จากฝนหนัก จับตา24ชม.

เชียงใหม่-ชลประทานเชียงใหม่ เปิดประตูระบาย 6 บาน เร่งพร่องน้ำในแม่น้ำปิงช่วงไหลผ่านตัวเมือง เตรียมพร้อมรับมวลน้ำใหญ่เรื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนที่จะหลากมาถึงช่วงกลางดึก เบื้องต้นสถานการณ์ในเขตเมืองยังอยู่ในภาวะปกติ แต่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง
วันนี้(10ส.ค.69) ที่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำในแม่น้ำปิง หลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทำให้ลำน้ำปิงอำเภอเชียงดาว ลำน้ำแตงอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่แตง ที่อยู่ต้นน้ำปิง มีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 9 ส.ค. 69 เป็นต้นมา ที่มีฝนตกหนักลงมาในพื้นที่ตอนบนของแม่น้ำปิง ส่งผลให้ลำน้ำปิงอำเภอเชียงดาว ลำน้ำแตงอำเภอเวียงแหง อำเภอเชียงดาว และอำเภอแม่แตงที่ไหลมาสมทบกับแม่น้ำปิงไหลผ่าน สถานี p.67 บ้านแม่แต ตำบลแม่แฝกเก่า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่เขตพื้นที่เศรษฐกิจตัวเมืองเชียงใหม่
โดยมวลน้ำจะมาในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ทำการเปิดบานประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงพ้นน้ำทั้งหมด 6 บาน เพื่อเร่งการระบายน้ำไปยังพื้นที่ด้านท้ายน้ำ ในอัตราการไหล 256.52 ลบ.ม.ต่อวินาที
พร้อมกันนี้ในช่วงที่เกิดฝนตกหนัก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (DDPM) ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินผ่านระบบ Cell Broadcast ไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
เบื้องต้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า สถานการณ์น้ำในแม่น้ำปิงยังอยู่ภาวะปกติ พร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลประตูระบายน้ำ ฝาย ในแม่น้ำปิงทุกแห่ง เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง มีความพร้อมระบบคุมคุมการยกบานระบายน้ำ ทุกประตูระบาย ให้เป็นไปตามขั้นตอนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ