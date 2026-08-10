โคราชโอดไข่“อนุทิน”แพงซ้ำขาดตลาด สะพัดส่งออกต่างประเทศจนขาดแคลน จี้ รบ.บริหารให้ดีไม่ให้กระทบคนในประเทศ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา – โคราชโอดไข่ไก่ยุครัฐบาล“อนุทิน”แพงแถมขาดตลาด ผู้ประกอบการระบุมีข่าวลือสะพัดส่งออกต่างประเทศจนขาดตลาด ฝากถึงรัฐบาลต้องบริหารจัดการให้ดีเพื่อ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนในประเทศ
วันนี้ ( 10 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาไข่ไก่ที่ตลาดสดภายในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาหลังจากราคาไข่ไก่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการสำรวจพบว่าราคาไข่ไก่ในท้องตลาดมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นประมาณแผงละ 5 บาท โดยไข่ไก่เบอร์ศูนย์ขายอยู่ที่แผงละ 150 บาท เบอร์ 1 แผงละ 145 บาท เบอร์ 2 แผงละ 140 บาท เบอร์ 3 แผงละ 135 บาท และเบอร์ 4 แผงละ 130 บาท แต่ก็ยังมีบางร้านที่ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากรับจากฟาร์มโดยตรงและยังต้องการรักษาลูกค้าเก่าเอาไว้ ซึ่งจากการสอบถามเจ้าของร้านถึงสาเหตุของราคาไข่ไก่ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทราบว่าสาเหตุอาจจะมีการการส่งออกไข่ไก่ไปต่างไปเทศที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนไข่ไก่จนทำให้ไข่ไก่ภายในประเทศมีไม่เพียงพอจนขาดตลาดจนทำให้ไข่ไก่แพงขึ้น
นายเทวิน วรรณยิ่ง เจ้าของร้าน บอกว่า ราคาไข่ไก่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาประมาณ 1-2 เดือนแล้วซึ่งล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งจากการราคาที่ปรับขึ้นนั้นส่งผลกระทบโดยตรงไปยังประชาชนที่ต้องการบริโภคไข่ไก่ นอกจากปัญหาราคาไข่ไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วไข่ไก่ยังขาดตลาดอีกด้วย ทำให้ตนต้องวางแผนการขายไข่ไก่ให้ลูกค้าโดยเน้นไปที่ลูกค้าประจำก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้ลูกค้าประจำมีไข่ไก่เพียงพอต่อการซื้อไปขายต่อหรือบริโภค ซึ่งถ้าเป็นลูกค้าหน้าใหม่ก็จำกัดการซื้อ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้ไข่ไก่แพงขึ้นนั้นตนได้ยินข่าวลือมาว่ามีการนำไข่ไก่ที่ขายภายในประเทศนั้นส่งออกไปยังต่างประเทศที่กำลังเจอวิกฤติขาดแคลนไข่ไก่แต่ก็จำกัดระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน จึงทำให้ไข่ไก่ภายในประเทศขาดตลาดส่งผลทำให้ราคาแพงขึ้น ซึ่งตนก็ไม่ยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวว่าเท็จจริงอย่างไรเพียงแต่ได้ยินข่าวลือมาแบบนั้น
อย่างไรก็ตามตนอยากฝากไปยังรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ว่าหากข่าวลือเรื่องการส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศเป็นเรื่องจริงนั้นตนมองว่า การส่งออกไข่ไก่เป็นเรื่องที่ดีเพราะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้กับเจ้าของฟาร์มภายในประเทศแต่ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคนในประเทศ