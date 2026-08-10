ตั้ง 2 ข้อหา! นร.ขอนแก่นวิทย์ 3 คน รุมไถเงิน-เอาบุหรี่จี้เพื่อน ม.6 นานกว่า 2 ปี ตำรวจยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คดีเด็กนักเรียน ม.6 ถูกเพื่อนร่วมชั้น พร้อม ข่มขู่กรรโชกทรัพย์และทำร้ายร่างกาย ใช้บุหรี่จี้ทรมานนานกว่า 2 ปี ล่าสุด ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เผยหลักฐานได้จากรวบรวมแชตข่มขู่-คลิปทำร้ายร่างกาย สอบพยานแวดล้อม พร้อมตั้ง 2 ข้อกล่าวหา "กรรโชกทรัพย์ - ทำร้ายร่างกาย" เตรียมนำตัวเยาวชนทั้ง 3 คน สอบปากคำร่วมกับทีมสหวิชาชีพช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ ย้ำดำเนินคดีรัดกุมตามขั้นตอนกฎหมายและให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ความคืบหน้ากรณีนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถูกเพื่อนร่วมห้องเรียนเดียวกันจำนวน 3 คน ข่มขู่ไถเงิน ทำร้ายร่างกาย และใช้บุหรี่จี้ตามร่างกายมาตั้งแต่ระดับชั้น ม.4 รวมระยะเวลานานกว่า 2 ปี จนกระทั่งผู้เสียหายทนพฤติกรรมไม่ไหว จึงนำเรื่องแจ้งผู้ปกครอง และเดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เพื่อดำเนินคดีกับกลุ่มเพื่อนดังกล่าวนั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีว่า นับตั้งแต่วันที่ผู้ปกครองพาผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสอบปากคำผู้เสียหายต่อหน้าทีมสหวิชาชีพ พร้อมสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงครูในโรงเรียนอีกจำนวน 5 ปาก
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และนำเอกสารผลการไกล่เกลี่ยเดิมของครูฝ่ายปกครองและผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมารวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งคดีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจาก นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในการประสานข้อมูลและพยานหลักฐานต่างๆ
พ.ต.อ.ยศวัจน์ ระบุต่อว่า จากพยานหลักฐานที่มี ทำให้น่าเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริง พนักงานสอบสวนจึงได้แจ้ง 2 ข้อกล่าวหา แก่เยาวชนทั้ง 3 ราย ได้แก่ "กรรโชกทรัพย์" และ "ทำร้ายร่างกาย"
สำหรับพยานหลักฐานสำคัญในคดีนี้ พนักงานสอบสวนได้แยกออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ: 1. ข้อหากรรโชกทรัพย์: มีหลักฐานเป็นภาพแคปหน้าจอการสนทนาทางโทรศัพท์และโซเชียลมีเดีย ซึ่งมีความชัดเจนเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าเป็นการพูดข่มขู่เพื่อบังคับเอาทรัพย์สิน 2. ข้อหาทำร้ายร่างกาย: มีหลักฐานเป็นภาพบันทึกการถูกทำร้ายร่างกายที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย ซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้ส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางแพทย์อย่างเป็นทางการ เพื่อยืนยันสาเหตุและระยะเวลาของการเกิดบาดแผล นำมาเปรียบเทียบกับวันเวลาที่ผู้เสียหายได้ระบุไว้ในคำให้การ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 รายยังเป็นเยาวชน และปัจจุบันมีคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอยู่ในกระบวนการจำนวนมาก การสอบสวนจึงต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยทางทีมสหวิชาชีพได้กำหนดนัดหมายพนักงานสอบสวน เพื่อนำตัวเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 ราย เข้าสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพในวันที่ 18, 19 และ 25 สิงหาคม 2569 ตามลำดับ เพื่อให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้พิสูจน์พยานหลักฐานและให้การในฐานะผู้ต้องหา
"คดีนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ซึ่งมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก พนักงานสอบสวนจึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและรัดกุมที่สุด เพื่อยึดมั่นในความถูกต้อง และยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย"- ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวทิ้งท้าย