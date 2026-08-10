น่าห่วง! ระดับน้ำโขงหนองคายเพิ่มต่อเนื่อง ใกล้เตือนภัยน้ำท่วมแค่ 0.92 เมตร

หนองคาย-สถานการณ์ระดับน้ำโขงที่จ.หนองคาย ยังน่าห่วง เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง เผยระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดระดับน้ำสูงถึง 11.28 เมตร ห่างจากระดับเตือนภัยน้ำท่วมแค่ 0.92 เมตร เทศบาลเมืองหนองคายปิดประตูระบายน้ำป้องกันน้ำโขงทะลักท่วมตัวเมือง
วันนี้ (10 ส.ค.) สถานการณ์น้ำโขงที่ไหลผ่านช่วงจังหวัดหนองคาย วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ ช่วงเวลา 08.00 น. วัดได้ 11.28 เมตร เพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 3 เซนติเมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานตอนเช้า 1.34 เมตร ต่ำกว่าระดับเตือนภัยน้ำท่วม 0.92 เมตร ปริมาณน้ำฝน 6.7 มิลลิเมตร ซึ่งเทศบาลเมืองหนองคายได้ประกาศเตือนประชาชนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
ทั้งนี้ระดับตลิ่งในตัวเมืองหนองคายย่านเศรษฐกิจ มีระดับ 12.20 เมตร เทศบาลได้ปิดประตูระบายน้ำทุกบานแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำโขงหนุนเข้าตามท่อระบายน้ำ ขณะเดียวกันประชาชนชาวหนองคายได้ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการรับมือหากระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่ง จะได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทัน โดยน้ำโขงไหลเชี่ยวกรากรุนแรง มีเศษขอนไม้ ท่อนไม้ ไหลมาตามน้ำ เป็นอันตราย เรือประมงขนาดเล็กควรใช้ระมัดระวังในช่วงฤดูน้ำหลากนี้