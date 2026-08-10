โรงเรียนเชียงใหม่ยกระดับมาตรการความปลอดภัย คุมเข้มคนเข้าออก-ตรวจกระเป๋า นร.

เชียงใหม่-โรงเรียนเชียงใหม่ประกาศเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย พร้อมสำรวจสภาพจิตใจเด็กนักเรียน เน้นเข้าถึงและเข้าใจ ขณะเดียวกันคุมเข้มบุคคลภายนอกที่เข้าออกโรงเรียน และตรวจกระเป๋านักเรียน อย่างไรก็ตามยังไม่ถึงขั้นติดตั้งเครื่องตรวจค้นอาวุธหรือวัตถุระเบิด
วันนี้(10ส.ค.69) รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า สืบเนื่องจากกรณีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญและสร้างความกังวลในเรื่องความปลอดภัยของบุตรหลานไปทั่วประเทศ ล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลความปลอดภัยและสภาพจิตใจของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยหลายโรงเรียนได้เรียกประชุมด่วนทั้งผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง เพื่อหาแนวทางวางมาตรการด้านความปลอดภัย รวมถึงร่วมกันสอดส่องดูแลนักเรียนและบุตรหลาน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังร่วมกัน โดยให้ความสำคัญทั้งด้านความปลอดภัยทางกายภาพและการเข้าถึงนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อย่างเช่นการเพิ่มมาตรการคัดกรองบุคคลภายนอกและควบคุมการเข้า-ออกโรงเรียน บุคคลภายนอกที่มาติดต่อจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บันทึกข้อมูล แลกบัตร และแจ้งชื่อบุคคลที่ต้องการติดต่ออย่างชัดเจน
นอกจากนี้ โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองด้วยว่าหลังส่งนักเรียนแล้วให้ออกจากพื้นที่โรงเรียน และกำหนดปิดประตูรั้วโรงเรียนทุกประตู รวมถึงบริเวณป้อมยาม ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ส่วนผู้มาติดต่อที่มีความจำเป็นต้องนำรถเข้ามาจอดภายในโรงเรียน ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแลกบัตรทุกกรณี ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยจำกัดการนำรถยนต์เข้าภายในโรงเรียน ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือกรณีฉุกเฉิน พร้อมควบคุมการเข้า-ออกของบุคคลภายนอก โดยผู้มาติดต่อโรงเรียนต้องแลกบัตร Visitor ก่อนเข้าพื้นที่
สำหรับผู้ปกครองที่มาติดต่อหรือรับนักเรียนระหว่างวัน จะต้องติดต่อผ่านสำนักงานธุรการ นอกจากนี้ยังจัดครูเวรประจำจุดต่าง ๆ เพื่อดูแลนักเรียนก่อนเข้าเรียน ช่วงเวลาพัก และหลังเลิกเรียนจนถึงเวลา 17.00 น. รวมถึงจัดครูเวรประจำอาคารเดินตรวจตราพื้นที่ระหว่างคาบเรียน ขณะเดียวกันเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบกระเป๋านักเรียนทุกเช้าก่อนเข้าสู่พื้นที่โรงเรียน เพื่อป้องกันการนำสิ่งของที่ไม่เหมาะสมหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาภายในโรงเรียน
รายงานข่าวแจ้งด้วยว่าโรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ต่างเร่งทบทวนและปรับมาตรการให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยยังเน้นการป้องกันเชิงรุก การคัดกรองบุคคล การจัดครูดูแลตามจุดเสี่ยง และการสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งนี้ แนวทางของโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการถึงขั้นติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธหรือเครื่องตรวจวัตถุระเบิด แต่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจ การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การดูแลสภาพจิตใจ และการทำให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองมากที่สุด