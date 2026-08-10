ตร.ปส.สนธิกำลังตำรวจลำพูน-ลำปาง แกะรอยรวบแก๊งขนยา เช่าบ้านลำพูนซุกคอยทยอยขนยึดยาบ้า 5.6 ล้านเม็ด

ลำพูน/ลำปาง - ตำรวจ นปส.เชียงใหม่ สนธิกำลังตำรวจลำพูน-ลำปาง แกะรอยตามสกัดจับ 4 ผู้ต้องหา หนึ่งเป็นคนปาย อีกรายชาวนครนายก อีกหนึ่งเป็นคนแม่แตง กับชาวเมียนมา..พบเช่าบ้านในลำพูน 2 หลัง ซุกยาพักคอยรอขน ยึดยาบ้าได้ถึง 5.6 ล้านเม็ด
ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด นปส.เชียงใหม่ กก.2 บก.ปส.3 ร่วมกับตำรวจลำพูนและตำรวจประจำด่านตรวจยาเสพติด สภ.สบปราบ จ.ลำปาง เปิดปฏิบัติการสกัดเครือข่ายยาเสพติดที่ลำเลียงผ่าน 3 จังหวัดภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่ตอนใน หลังชุดสืบสวนพบความเคลื่อนไหวของเครือข่ายที่บ้านเช่าในพื้นที่ จ.ลำพูน ก่อนพบรถยนต์ 2 คันขับออกจากบ้านเช่า มุ่งหน้าไปตามเส้นทางลำพูน-ลำปาง ในลักษณะขับช้าสลับเร็วและจอดรอกันเป็นช่วง ๆ เมื่อ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา จึงประสานด่านตรวจยาเสพติด สภ.สบปราบ ให้สกัดตรวจค้น
โดย พ.ต.อ.จรูญ ถิ่นอ่วน ผกก.สภ.สบปราบ และ พ.ต.ท.กำจร ใจจันทร์ รอง ผกก.ป.สภ.สบปราบ มอบหมายให้ พ.ต.ท.อภัย ภูมิคอนสาร สว.สส.สภ.สบปราบ พ.ต.ท.ชัชพิมุข สูตรเลข สวป.สภ.สบปราบ หัวหน้าด่านตรวจ พร้อมกำลังตำรวจประจำด่าน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วมตำรวจ นปส.เชียงใหม่
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นรถเก๋งสีเทา พบการดัดแปลง ทำช่องลับบริเวณถังน้ำมันใต้เบาะหลัง ซุกซ่อนยาบ้าประมาณ 99,800 เม็ด จับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย จากนั้นเจ้าหน้าที่ติดตามรถกระบะอีซูซุสีน้ำเงิน ซึ่งขับออกจากบ้านเช่า ก่อนเข้าตรวจค้นบริเวณแยกต่างระดับดอยติ จ.ลำพูน พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่บริเวณเบาะข้างคนขับ ประมาณ 10,000 เม็ด จับกุมผู้ต้องหาได้อีก 1 ราย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเช่าในพื้นที่ จ.ลำพูน พบผู้ต้องหารายที่ 4 อยู่ภายในบ้าน และพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ประมาณ 1,050,000 เม็ด นอกจากนี้ยังพบสัญญาเช่าบ้านอีกหลังในพื้นที่ ต.ท่าหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน จึงเข้าตรวจค้นเพิ่มเติม พบยาบ้าอีกประมาณ 4,400,000 เม็ด
รวมของกลางตามรายการตรวจยึดประมาณ 5,559,800 เม็ด พร้อมรถยนต์ 4 คัน และโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง พร้อมผู้ต้องหา 4 ราย ประกอบด้วย นายเฉลิม อายุ 64 ปี ชาว จ.นครนายก , นายนันทพล อายุ 69 ปี ชาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน , นายจายวาหล้าจิ่ง อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา พักอาศัยอยู่ใน จ.เชียงใหม่ , นายธนิต อายุ 38 ปี ชาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป
คดีนี้เป็นการ ขยายผลจากคดียาไอซ์ 250 กิโลกรัม ที่เจ้าหน้าที่จับกุมก่อนหน้านี้ จนนำไปสู่การติดตามเครือข่ายและขยายผลจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย พร้อมยาบ้าจำนวนมหาศาล นำพนักงานสอบสวน บก.ปส.3 ดำเนินคดีตามกฎหมาย