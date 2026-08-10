ผอ.ขอนแก่นวิทย์แจงยิบดราม่า “ไถเงิน-ทำร้าย/บุหรี่จี้” ยันจบเรื่องภายใน 15 วันด้วย 4 มาตรการเข้ม วอนโซเชียลหยุดแขวนภาพเด็กประจาน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จากกรณีข่าวฉาวกระฉ่อน นักเรียน ม.6 โรงเรียนดังขอนแก่น อ้างถูกเพื่อนลากเข้าห้องเงียบรุมทำร้ายพร้อมเอาบุหรี่จี้หน้าหวังไถเงิน ล่าสุด ผอ.ขอนแก่นวิทยายน ออกมากางหลักฐานยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจ ดำเนินการตามมาตรการ จบเรื่องใน 15 วัน ยันเด็กเคลียร์ใจกลับมาเรียนร่วมกันอย่างมีความสุขจนปัจจุบัน สันนิษฐานถูกขุดเรื่องเก่ามาฉายซ้ำฉวยโอกาสช่วงกระแสข่าวกราดยิงในโรงเรียน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีดราม่า สื่อโซเชียลรุมขยี้ข่าวประเด็นดังกล่าวตลอด2วันที่ผ่านมา ล่าสุด นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศภายในโรงเรียน ซึ่งยังคงมีการเรียนการสอนและกิจกรรมกีฬาตามปกติ พร้อมเปิดเผยหลักฐานการดำเนินการกรณีเหตุขัดแย้งระหว่างกลุ่มนักเรียนชั้น ม.6 หลังเกิดกระแสโซเชียลนำภาพใบหน้านักเรียนผู้ถูกกล่าวหาไปโพสต์ประจานและขู่ทำร้ายในลักษณะ “ล่าแม่มด”
นายบุญเหลือ ยืนยันว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันเปิดเทอมแรก 15 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ซึ่งทางโรงเรียนไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เข้าควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่อง จนสามารถไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายปรับความเข้าใจและกลับมาเรียนร่วมกันได้ตามปกติภายใน 15 วัน
ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้นำเอกสาร บันทึกข้อตกลง สลิปโอนเงินคืน และภาพถ่ายวันพูดคุยไกล่เกลี่ยเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 มาแสดงต่อสื่อมวลชน โดยมีผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม รวมถึงภาพนักเรียนผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 คนกราบขอโทษมารดาของนักเรียนผู้เสียหาย ซึ่งฝ่ายผู้เสียหายยินยอมรับคำขอโทษด้วยความเต็มใจ
นายบุญเหลือกล่าวอีกว่า ภายหลังเกิดปัญหาขึ้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ดำเนินการมาตรการเยียวยา-แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1.การเรียนร่วมและความปลอดภัย โดยบันทึกสถิติพฤติกรรมข้ามวิชา แยกห้องเรียนชั่วคราวในช่วงแรก และกำชับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหาห้ามคุกคามหรือกดดันทั้งทางตรง ทางอ้อม และบนโลกออนไลน์
2.การชดเชยทางการเงิน ด้วยการตรวจสอบสเตทเมนต์และโอนเงินคืนผู้เสียหายครบตามจำนวน (1,000–1,500 บาท) 3.มาตรการดูแลสภาพจิตใจ มอบหมายครูจิตวิทยาและครูแนะแนวติดตามประเมินสภาพจิตใจ ซึ่งมารดาผู้เสียหายมีหนังสือยืนยันว่าบุตรชายสบายใจขึ้นและเรียนต่อได้ตามปกติ
และ 4 การลงโทษทางวินัย โดยทางโรงเรียนดำเนินการครบทั้ง 4 ขั้นตอนตามระเบียบกระทรวง คือ ตักเตือน, ทำทัณฑ์บน, ตัดคะแนน, บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมทำเงื่อนไขหากเกิดเหตุซ้ำจะเข้าสู่กระบวนการย้ายโรงเรียน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโอกาสเดียวกันนี้ ทาง ผอ.รร.ขอนแก่นวิทยายน ได้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงพักเที่ยงของวันเกิดเหตุ ยืนยัน ไม่พบเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายหรือความรุนแรงในบริเวณอาคารเรียนตามที่ถูกกล่าวอ้าง ส่วนกรณีบาดแผลหรือเรื่องคดีความอาญา โรงเรียนพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจเต็มที่โดยมอบหลักฐานและวงจรปิดทั้งหมดให้แล้ว แต่ไม่สามารถชี้ขาดแทนเจ้าหน้าที่ได้
"โรงเรียนดำเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับแล้ว เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องเป็นเยาวชนทั้งหมด จึงไม่สามารถนำรายละเอียดภายในมาประกาศสาธารณะได้ วอนสังคมและสื่อโซเชียลหยุดเผยแพร่ภาพเด็กเพื่อตามล่าตัว เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและความปลอดภัยของเยาวชน" นายบุญเหลือ กล่าวและย้ำว่า
ปัจจุบัน บรรยากาศภายในโรงเรียนยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนทั้งสองฝ่ายสามารถปรับความเข้าใจและกลับมาใช้ชีวิตการเรียนตามปกติ โดยมีครูที่ปรึกษาและฝ่ายปกครองติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด