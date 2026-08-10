เพลิงไหม้โรงงานผลิตอะไหล่รถจักรยานยนต์ราชบุรี วอดเกือบหมด ระดมรถดับเพลิงกว่า 20 คันฉีดโฟมนาน 3 ชั่วโมง

ราชบุรี - ไฟไหม้โรงงานผลิตและจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ริมถนนแสงชูโต เพลิงโหมจากโกดังด้านหลัง ควันดำพวยพุ่งทั่วท้องฟ้า เจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า 20 คัน พร้อมรถฉีดโฟมเข้าควบคุม ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง จึงจำกัดวงเพลิงได้ โครงหลังคาพังเสียหายเกือบทั้งหมด เบื้องต้นคาดไฟฟ้าลัดวงจร
วันนี้( 10 ส.ค.)พ.ต.อ.กอบโชค เล็กตระกูล ผกก.สภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงาน พี.เอส.พี.เอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง เลขที่ 159 ริมถนนแสงชูโต หมู่ 16 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าระงับเหตุ พร้อมด้วย น.ส.กุลธิดา พยา นอภ.บ้านโป่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เกิดเหตุเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายอะไหล่ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ตั้งอยู่ริมถนนแสงชูโต ฝั่งมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวอำเภอบ้านโป่ง พบเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงจากบริเวณโกดังด้านหลังโรงงาน ควันดำพวยพุ่งขึ้นเต็มท้องฟ้า เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงจากหลายด้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ข้างเคียง
ภายในโรงงานมีชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์จำนวนมาก ทั้งสเตอร์ เบาะรถจักรยานยนต์ รวมถึงถังสารเคมี ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบาก เจ้าหน้าที่จึงนำรถฉีดโฟมเข้าฉีดสกัด โดยเฉพาะบริเวณถังสารเคมี เพื่อป้องกันการลุกลามและเพิ่มความรุนแรงของเพลิง
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองท่าผา เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลตำบลกรับใหญ่ เทศบาลตำบลลูกแก เทศบาลตำบลดอนขมิ้น เทศบาลตำบลเบิกไพร อบต.ลาดบัวขาว อบต.หนองกบ รวมถึงรถฉีดโฟมจากโรงงานเอสซีจีพี บ้านโป่ง และชุดผจญเพลิงมูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรี ระดมกำลังและรถดับเพลิงกว่า 20 คันเข้าร่วมปฏิบัติการ
ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดได้ แต่ยังต้องฉีดน้ำเลี้ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไฟปะทุขึ้นมาอีกครั้ง เบื้องต้นพบว่าโครงหลังคาโรงงานพังถล่มลงมาเกือบทั้งหมด ขณะที่อุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่ภายในโรงงานได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงเช้ามืด โรงงานยังไม่เปิดทำการ รปภ.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณด้านหน้าโรงงาน ได้ยินเสียงดังคล้ายหม้อแปลงระเบิดมาจากด้านใน ก่อนพบแสงเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง ขณะที่มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินอย่างละเอียด