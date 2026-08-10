ระทึก!ระดับน้ำโขงนครพนมพุ่ง 11.49 เมตร แค่ 51 ซม.ถึงวิกฤต เริ่มท่วมร้านค้าใต้ลานพญาศรีสัตตนาคราช ผู้ว่าฯ สั่ง 5 อำเภอเฝ้าระวัง 24 ชม.

นครพนม – สถานการณ์น้ำที่นครพนมยังน่าเป็นห่วง หลังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเช้าวันนี้( 10 ส.ค.)ระดับน้ำโขงอยู่ที่ 11.49 เมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 72 ซม. เหลือ 51 ซม. จะถึงระดับวิกฤตที่ 12 เมตร ขณะที่มวลน้ำเริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ต่ำบริเวณร้านค้าใต้ลานพญาศรีสัตตนาคราชแล้ว แต่ยังไม่มีรายงานความเสียหาย
วันนี้(10 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมว่า ระดับน้ำแม่น้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการเฝ้าระวังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังพื้นที่จังหวัดนครพนมมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ล่าสุดระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 11.49 เมตร เพิ่มขึ้นจากวันก่อน 72 เซนติเมตร และอยู่ห่างจากระดับวิกฤต 12 เมตร เพียง 51 เซนติเมตร ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำโขงและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
จากระดับน้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้น ล่าสุดน้ำได้เริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นบริเวณร้านค้าที่ตั้งอยู่ใต้ลาน พญาศรีสัตตนาคราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม ซึ่งถือเป็นพื้นที่ต่ำจุดหนึ่งของเขตเทศบาลเมืองนครพนม
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานความเสียหาย เนื่องจากก่อนหน้านี้จังหวัดนครพนมได้แจ้งเตือนสถานการณ์ล่วงหน้า ทำให้ผู้ประกอบการทุกร้านทยอยเก็บและขนย้ายสินค้า รวมถึงทรัพย์สินต่าง ๆ ออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนพื้นที่อื่นในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำแม่น้ำโขงที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่เทศบาลเมืองนครพนมยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เข้าปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ฝนถล่มบ้านแพง 250 มม. เมืองนครพนม 222 มม.
ขณะเดียวกัน สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนมรายงานปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่เวลา 07.00 น. วันที่ 9 สิงหาคม ถึงเวลา 07.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2569 พบว่า มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดย อำเภอบ้านแพงมีปริมาณฝนสูงสุด 250.0 มิลลิเมตร รองลงมาเป็นสถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม อำเภอเมืองนครพนม 222.0 มิลลิเมตร
ส่วนพื้นที่อื่น ได้แก่ อำเภอท่าอุเทน 140.0 มิลลิเมตร สถานีอากาศเกษตร ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม 126.6 มิลลิเมตร อำเภอโพนสวรรค์ 58.0 มิลลิเมตร อำเภอธาตุพนม 54.5 มิลลิเมตร และอำเภอเรณูนคร 38.5 มิลลิเมตร ขณะที่อำเภอที่เหลือมีฝนตกในระดับปานกลาง
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ต้องจับตาทั้ง ระดับน้ำแม่น้ำโขง ปริมาณฝนสะสม และปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขา โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมแม่น้ำ ริมลำห้วย และพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก
ผู้ว่าฯ สั่ง 5 อำเภอจับตาใกล้ชิด เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง
ด้าน ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ยังคงสั่งการให้ 4 อำเภอที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง ได้แก่ อำเภอบ้านแพง อำเภอท่าอุเทน อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอธาตุพนม รวมถึง อำเภอศรีสงคราม ซึ่งอยู่ตามแนวแม่น้ำสงคราม ลำน้ำสาขาสำคัญของแม่น้ำโขง เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
พร้อมกำชับให้มีการแจ้งเตือนประชาชนเป็นระยะ โดยเฉพาะชุมชนพื้นที่เสี่ยง ตลอดจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมทั้ง เครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ เครื่องมืออุปกรณ์ และกำลังพล เพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อได้รับการร้องขอ
ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อ สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 1784 สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ติดต่อ 0-4251-1444 และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669
สถานการณ์น้ำในจังหวัดนครพนมยังจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากระดับน้ำโขงอยู่ห่างจากระดับวิกฤตเพียง 51 เซนติเมตร ประกอบกับหลายพื้นที่มีฝนสะสมในปริมาณสูง หากยังมีฝนตกต่อเนื่องอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมน้ำในระยะต่อไป