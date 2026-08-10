อุตสาหกรรมปราจีนฯ เตือนโรงงานรับมือภัยแล้ง-อากาศแปรปรวน หวั่นความร้อนสะสมเสี่ยงไฟไหม้

ปราจีนบุรี – อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวน หลังสภาพภูมิอากาศโลกมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงและอุณหภูมิสูงขึ้น หวั่นความร้อนสะสมภายในโรงงานเพิ่มความเสี่ยงเกิดอัคคีภัยและอุบัติเหตุ กระทบชีวิตและทรัพย์สินของผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียง
นายอภิรักษ์ อ่ำสุริยะ อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งอาจส่งผลต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรม รวมถึงความปลอดภัยภายในโรงงาน
หนังสือดังกล่าวระบุว่า ปัจจุบันมีการแจ้งเตือนสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก รวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญ อาจส่งผลให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ภัยแล้ง สภาพอากาศแปรปรวน และอุณหภูมิสูงขึ้น
สภาพอากาศที่ร้อนจัดอาจทำให้เกิดความร้อนสะสมภายในโรงงาน ส่งผลให้อาคาร อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ มีความเสี่ยงต่อการชำรุดหรือเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่งหากเกิดเหตุอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของโรงงาน รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโรงงานเตรียมความพร้อมและดำเนินมาตรการป้องกัน ดังนี้
1. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนที่อาจเกิดขึ้น พร้อมวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการในการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
2. ตรวจสอบวัตถุดิบและเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปลอดภัย
จัดเตรียมสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบให้เหมาะสมและปลอดภัยจากผลกระทบของสภาพอากาศ รวมถึงตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มีสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
3. คุมเข้มกิจกรรมเสี่ยงไฟไหม้
เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง พร้อมปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และบุคลากรสำหรับระงับเหตุฉุกเฉิน หากเกิดอัคคีภัยหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี ขอให้ผู้ประกอบการโรงงานตระหนักถึงความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อกระบวนการผลิต ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนประชาชนและชุมชนโดยรอบ