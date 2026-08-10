“เฮียตี๋ ไทยไม่ทน” ลงพื้นที่พัทยา ตามคดีเยาวชน 17 ปี ถูกชาวเมียนมายิงทะลุปอด–ชิง จยย. จี้ตำรวจเร่งล่ามือปืน

ศูนย์ข่าวศรีราชา - “เฮียตี๋ ไทยไม่ทน” นำทีมลงพื้นที่เมืองพัทยา ติดตามคดีเยาวชนวัย 17 ปี ถูกชายชาวเมียนมายิงเข้าชายโครง กระสุนทะลุปอดบาดเจ็บสาหัส ก่อนคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายหลบหนี ขณะที่ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เมื่อเวลา 00.10 น. วันนี้( 10 ส.ค.) นายไอยวัฒน์ ฐิติวัฒนกนก หรือ “เฮียตี๋ กระทะร้อน” กลุ่มไทยไม่ทน พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากเยาวชนไทย อายุ 17 ปี ซึ่งถูกกลุ่มแรงงานต่างด้าวใช้อาวุธปืนยิงเข้าบริเวณชายโครงด้านซ้าย กระสุนทะลุเข้าปอดจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 03.00 น. วันที่ 13 ก.ค. 2569 ภายในซอย 2/2 ชัยพฤกษ์ โดยก่อนเกิดเหตุ ด.ญ.กนกพร ถาคำมี อายุ 14 ปี น้องสาวของผู้เสียหาย โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ ผู้เสียหายจึงรีบเดินทางออกไปพบ
ระหว่างที่กำลังพูดคุยกัน มีกลุ่มชายประมาณ 3 คน ขี่รถจักรยานยนต์ 2 คันเข้ามา ก่อนเกิดการโต้เถียงกันจากปัญหาความไม่ชอบหน้ากันมาก่อน จากนั้น นายไซซาน ชายสัญชาติเมียนมา อายุประมาณ 30-35 ปี ซึ่งอยู่ในกลุ่มดังกล่าว ได้ชักอาวุธปืนพกยิงใส่ผู้เสียหายจนล้มลงได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนกลุ่มผู้ก่อเหตุจะนำรถจักรยานยนต์ของพี่ชายแฟนน้องสาวขี่หลบหนีไปด้วย
ภายหลังได้รับเรื่องร้องเรียน “เฮียตี๋ ไทยไม่ทน” จึงนำทีมลงพื้นที่บริเวณซอย 14 นาเกลือ เพื่อติดตามข้อมูล กระทั่งสามารถติดตามตัว นายลาย อายุ 20 ปี สัญชาติกัมพูชา ซึ่งผู้เสียหายระบุว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ ก่อนพูดคุยสอบถามข้อมูล และนำตัวส่งห้องสืบสวน สภ.บางละมุง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอน
จากการสอบถาม นายลาย ยอมรับว่ารู้จักกับกลุ่มผู้ก่อเหตุจริง แต่ยืนยันว่าไม่ได้ร่วมก่อเหตุในวันเกิดเหตุ พร้อมให้ข้อมูลว่า ผู้ที่ใช้อาวุธปืนยิงเยาวชนวัย 17 ปี คือ นายไซซาน อายุประมาณ 30-35 ปี สัญชาติเมียนมา โดยหลังก่อเหตุยังนำรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายขี่หลบหนีไปด้วย
นายลาย ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังเกิดเหตุ นายไซซาน เคยพยายามนำรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาขายให้ตน แต่ตนปฏิเสธไม่รับซื้อ และหลังจากนั้นไม่ได้ติดต่อกันอีก จนกระทั่งถูกทีม “เฮียตี๋” ติดตามตัวมาพบ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง และตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งติดตามตัวนายไซซานและผู้ร่วมก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด