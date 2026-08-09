“ในหลวง-พระราชินี” พระราชทานพวงมาลา “รองผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี” เหยื่อ ม.3 กราดยิง พระราชทานเพลิงศพ 12 ส.ค.นี้

ศรีสะเกษ- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพวงมาลา วางหน้าหีบศพ “นายกิตติพงศ์ สมรัตน์” รอง ผอ.ฝ่ายปกครอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เหยื่อ ม.3 กราดยิง ขณะครอบครัวสุดอาลัย เผยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เตรียมพระราชทานเพลิงศพ 12 ส.ค.นี้
จากกรณีเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ส.ค. 2569 เกิดเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้น ม.3 ก่อนใช้อาวุธปืนปลิดชีพตัวเองภายหลังก่อเหตุ ท่ามกลางความสูญเสียและความสะเทือนใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชน หนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ รอง ผอ.ฝ่ายปกครอง โรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ สร้างความเศร้าสลดแก่ครอบครัว ญาติพี่น้อง และผู้ที่รู้จักเป็นอย่างยิ่ง
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิต พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ
ล่าสุด เมื่อเวลา 17.30 น. วันนี้ ( 9 ส.ค.69) ที่บ้านเลขที่ 356 หมู่ 6 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล นายกิตติพงศ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ครอบครัวและญาติของนายกิตติพงศ์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ท่ามกลางความอาลัยต่อการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รัก
ทั้งนี้ ศพ นายกิตติพงศ์ ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 356 หมู่ 6 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมครบ 3 คืน ก่อนกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 12 ส.ค. 2569 ณ วัดกันทรอมน้อย อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป