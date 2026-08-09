ททท. จัดใหญ่ “ห่มผ้าหลวงปู่ทวด” ครั้งที่ 13 ชวนเที่ยวเชิงศรัทธา เสริมสิริมงคลที่วัดห้วยมงคล

ประจวบคีรีขันธ์ – ททท. ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมกับวัดห้วยมงคล จัดงาน “ห่มผ้าหลวงปู่ทวด ครั้งที่ 13 ประจำปี 2569” ณ วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสักการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ร่วมพิธีห่มผ้าจีวรเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงศรัทธา
วันนี้( 9 ส.ค.) นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. กล่าวว่า งานดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศรัทธาที่สำคัญของภาคกลาง และเป็นงานบุญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสักการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน พร้อมร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ภายในงานมีนางอภิญญา เอี่ยมอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ดร.สมชาย กระแจะเจิม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก
โดยพระพิศาลสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีแห่ผ้าจีวรทักษิณาวรรตรอบองค์หลวงปู่ทวด ก่อนนำผ้าขึ้นห่มองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ร่วมงาน
นอกจากนี้ ยังมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเหรียญหลวงปู่ทวด ซึ่งผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) สำหรับนำกลับไปสักการะบูชา รวมถึงจัดโรงทานอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการประชาชนที่มาร่วมงาน
ด้านนายอัครวิชย์ เทพาสิต รองผู้ว่าการด้านการบริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประธานในพิธี กล่าวว่า ททท. เชื่อมั่นว่างานดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศรัทธา เชื่อมโยงความเชื่อ ศรัทธา ประเพณี วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ากับการท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมาย ภายใต้แนวคิด “Feel All The Feelings”
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานสามารถต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยวใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งการพักผ่อนริมทะเลหัวหิน สัมผัสวิถีชุมชน ชิมอาหารท้องถิ่น และเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในช่วง Green Season ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงและยั่งยืน #mgrภาคกลางตะวันออก #หลวงปูทวด