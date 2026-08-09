พบสาวรัสเซียวัย 19 หนีตายจากท่าขี้เหล็กข้ามน้ำสายขอคนไทยช่วย คาดโดนแก๊งสแกมฯลวง-บังคับทำงาน

เชียงราย – สาวรัสเซียวัย 19 บาดเจ็บหนีตายจากท่าขี้เหล็ก ข้ามน้ำสายขอคนไทยช่วย..เผยออกจากประเทศบ้านเกิดเข้าไปงานจีนก่อนถูกย้ายไปเมียนมา นั่งเครื่องผ่านไทยเข้าย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ กระทั่งถูกส่งมาท่าขี้เหล็ก บอกโดนทำร้ายร่างกายทุกที่ เบื้องต้นคาดโดนแก๊งสแกมเมอร์ลวง-บังคับทำงาน
เย็นวันนี้ (9 ส.ค.) พ.ต.ท.เมฆินทร์ กองแสง สว.(สอบสวน) สภ.แม่สาย จ.เชียงราย ได้รับแจ้งเหตุชาวต่างชาติถูกทำร้ายร่างกายและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายพร้อมทั้งสายตรวจ สภ.แม่สาย ได้พาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแม่สายแล้ว จึงตามไปตรวจสอบ
พบหญิงสาวชาวต่างชาติ 1 คนทราบชื่อต่อมาคือ น.ส.มาริย มิไคโลฟนา อายุ 19 ปี เป็นชาวรัสเซีย ซึ่งยังอยู่ในสภาพตื่นตกใจ มีแผลที่แขนและขาลักษณะฟกซ้ำซึ่งต้องให้แพทย์ตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งก่อน
จากการตรวจสอบพบว่า หญิงสาวชาวรัสเซีย เมื่อสอบถามผ่านเจ้าหน้าที่ชุดที่ให้การช่วยเหลือและล่ามแปลภาษาทราบว่า น.ส.มาริยา มิไคโลฟนา ได้เดินทางออกจากรัสเซียที่เป็นบ้านเกิดไปทำงานในประเทศจีน จากนั้นได้ย้ายไปทำงานที่ประเทศเมียนมาโดยนั่งเครื่องบินมาลงที่ประเทศไทยก่อน เมื่อเข้าไปถึงประเทศเมียนมาก็ถูกส่งไปย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งต่างเป็นเมืองหลวงเก่าของเมียนมา รวมทั้งมาที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ตรงกันข้าม อ.แม่สาย
แต่ปรากฏว่าแต่ละที่ได้ถูกกลุ่มคนทำร้ายร่างกายจึงได้หลบหนีข้ามแม่น้ำสายมายังฝั่งไทยและพบคนขับรถยนต์กระบะจึงขอความช่วยเหลือพาไปส่งที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาแม่สาย จากนั้นได้ขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่ไทยจนได้รับการช่วยเหลือพาไปส่งโรงพยาบาลดังกล่าว
อย่างไรก็ตามหญิงสาวชาวรัสเซียยังคงอยู่ในอาการตื่นกลัวและร้องไห้โดยยังไม่ระบุว่าทำงานอะไรและกับใคร เพียงแต่อยากจะเดินทางกลับบ้านเกิดประเทศรัสเซียและต้องการติดต่อกับมารดา เจ้าหน้าที่จึงได้ให้เข้ารับการรักษาก่อนจากนั้นประสานไปยังสถานเอกอัคราชฑูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำราชอาณาจักรไทยให้รับทราบตามขั้นตอน
ทั้งนี้สันนิษฐานว่าหญิงสาวชาวรัสเซียรายนี้อาจจะถูกขบวนการหลอกลวงออนไลน์ทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์-สแกมเมอร์หลอกลวงและทำร้ายร่างกายเพื่อบังคับให้ทำงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบปากคำต่อไป.