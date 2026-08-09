สวดพระอภิธรรม “ครูหมวย” คืนที่ 2 เต็มไปด้วยความโศกเศร้า

พระนครศรีอยุธยา – บรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมศพ “ครูหมวย” หรือ นางสาวทิวาพร วานิช คืนที่ 2 ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัย หลังศพได้รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
เมื่อเวลา 19.00 น. วันนี้( 9 ส.ค.) ที่วัดตะโหนด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมศพ “ครูหมวย” โดยพระสงฆ์จากวัดชุมพลนิกายารามเป็นผู้ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง
โดยมี ดร.นิติธร ชาวสูนย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (สพม.นนทบุรี) เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร สพม.นนทบุรี ขณะที่นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการครู หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลนครหลวง รวมถึงครอบครัว ญาติ และประชาชน เดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศภายในวัดเต็มไปด้วยความโศกเศร้า ผู้ร่วมพิธีต่างร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ “ครูหมวย” ครูผู้เป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์ เพื่อนร่วมงาน และผู้ใกล้ชิด
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2569 ก่อนประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ณ วัดตะโหนด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา