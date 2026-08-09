อธิการบดีจุฬาฯยกย่อง“ฮลุน”เป็นเยาวชนต้นแบบสังคม บทพิสูจน์ “ทุนจุฬาชนบท”ให้มากกว่าทุนทรัพย์

กาฬสินธุ์-อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบ ”ย่าฮลุน“ พร้อม ยกย่อง “ฮลุน โซโล่” เป็นเยาวชนต้นแบบที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม ที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า “ทุนจุฬาชนบท” มีดีมากกว่าเรื่องของทุนทรัพย์ นั่นคือทุนชีวิตที่ยังสามารถพัฒนาตนเองได้เป็นที่ประจักษ์ เชื่อว่า “ฮลุน” ได้สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียน ความสำเร็จให้กับน้องๆได้อีกหลายๆคนในประเทศไทย พร้อมกราบของพระคุณ “ย่าฮลุน” ที่เลี้ยงดูแลหลานชายมาเป็นอย่างดี
วันนี้( 9 ส.ค.) ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ บรรยากาศงานศพ “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยว ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย ในช่วงเย็นเวลา 18.30 น.เป็นการสวดพระอภิธรรมให้กับ ”น้องฮลุน“ เป็นคืนที่สอง ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานสวดพระอภิธรรม
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,พร้อมด้วย ศูนย์จุฬา-ชนบท และชมรมจุฬาฯ-ชนบท (ศิษย์เก่า) และ นายแรม เพื่อนชาวมาเลเชียหรือคู่หูร่วมเดินทางของฮลุน พร้อมด้วยเพื่อนบ้าน เอฟซี ยูทูบเบอร์ ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำคณะ เข้าเคารพด้วยความอาลัย จากนั้นได้เข้าให้กำลังใจ ย่าของฮลุน พร้อมกับกล่าวชื่นชมยกย่อง “น้องฮลุน ที่ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในบทบาทของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะสนับสนุนเยาวชนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน และการให้ ทุน ”จุฬาชนบท“ สิ่งที่ทางจุฬาฯให้มา สิ่งที่มากกว่านั้น คือทุนชีวิตของ “น้องฮลุน” และวันนี้ ”น้องฮลุน“ คือต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นสำหรับรุ่นต่อๆไป
ตนเชื่อว่าความหมายและคุณค่าของทุนจุฬาฯชนบทที่ทางมหาวิทยาลัย ให้วันนี้ได้ส่งผลให้ประชาชนทุกคนเห็นว่าการพัฒนาไม่ใช่เพียงแค่การให้ในเรื่องของทุนทรัพย์แต่เป็นการพัฒนาทุนชีวิต “น้องฮลุน” ได้สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาให้กับน้องๆหลายๆคนในประเทศไทยให้เดินตามความฝันของตัวเองและก็เป็นเยาวชนที่ดีเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีของเยาวชนนี่คือความหมายของทุนจุฬาชนบทที่สร้างทุนชีวิตให้กับเยาวชน และขอกราบขอบคุณคุณย่าฮลุนที่ได้เลี้ยงหลานได้เป็นอย่างดี เป็นคนสาธารณะที่ดี มีความคิดที่ดี ถือเป็นแบบอย่างต่อไปขอบคุณครอบครัวที่ทำให้มีหลานเป็นต้นแบบให้กับสังคม
อย่างไรก็ตามรายงานแจ้งว่า ในคืนพรุ่งนี้ วันที่ 10 สิงหาคม เป็นคืนสุดท้าย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการนำของ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ ราชชารี นายอำเภอสมเด็จ ส่วนราชการทุกภาคส่วนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้ “ฮลุน โซโล่” เป็นคืนสุดท้าย และในช่วงบ่ายของ วันที่ 11 สิงหาคม 2569 จะมีพิธีฌาปนกิจศพ “ฮลุน โซโล่” ที่วัดรังษีชัชวาล หมู่ที่ 4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมส่งดวงวิญญาณหลายพันคน