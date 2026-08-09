ผู้ว่าฯ จันท์ ขอบคุณ “สุชาติ–สส.” ดันอ่างวังโตนดผ่าน ครม. ชี้สร้างความมั่นคงด้านน้ำ พร้อมเร่งแก้ “คนกับช้างป่า”

จันทบุรี – ผู้ว่าฯ จันทบุรี ขอบคุณ “สุชาติ ชมกลิ่น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ สส.จังหวัดจันทบุรี ร่วมผลักดัน โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จนผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ชี้เป็นโครงการสำคัญต่อความมั่นคงด้านน้ำของจังหวัด พร้อมเรียกร้องเร่งแก้ปัญหา “คนกับช้างป่า” ให้เป็นรูปธรรม ย้ำเป้าหมาย “คนต้องปลอดภัย ช้างต้องอยู่ได้”
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวขอขอบคุณนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี ที่ร่วมกันผลักดันโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานเดินหน้าโครงการต่อ โดยมองว่าโครงการดังกล่าวมีความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับประชาชนและภาคการเกษตรในจังหวัด
ขณะเดียวกัน ปัญหา “คนกับช้างป่า” ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของจังหวัด เนื่องจากส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงพื้นที่การเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง โดยบางครอบครัวถึงขั้นสูญเสียเสาหลักของครอบครัว ทำให้เหลือเพียงลูกหลานที่ต้องได้รับการดูแล
แม้จังหวัดจันทบุรีจะจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าแล้ว แต่ยังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ว่าฯ จันทบุรี กล่าวว่า แนวทางสำคัญคือการจัดหา แหล่งอาหารและแหล่งน้ำในพื้นที่ป่า เพื่อให้ช้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ ลดการออกมาหากินในพื้นที่ชุมชนและสวนเกษตร ควบคู่กับการจัดทำแนวป้องกันและระบบเฝ้าระวังช้างป่าอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญกับสวัสดิการและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และชุดผลักดันช้าง รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและเกษตรกรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเฝ้าระวังและป้องกัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“เป้าหมายสำคัญคือ คนต้องปลอดภัย ช้างต้องอยู่ได้” ผู้ว่าฯ จันทบุรี กล่าว