เครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์บ้านแก่งปลากด นิมนต์พระทำพิธีอุทิศส่วนกุศล ส่ง “สีดอทองม้วน” ช้างป่าสลักพระ สู่ภพภูมิที่ดี

กาญจนบุรี – ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์บ้านแก่งปลากด และประธานสภาลมหายใจกาญจนบุรี นำเครือข่ายและจิตอาสาอนุรักษ์สัตว์ป่า นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา อุทิศส่วนกุศลและส่งดวงวิญญาณ “สีดอทองม้วน” ช้างป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ หลังล้มป่วยและเสียชีวิต สร้างความเศร้าเสียใจให้กับชุมชนและผู้ที่ติดตามอาการมาอย่างต่อเนื่อง
วันนี้( 9 ส.ค.) นายวสันต์ สุนจิรัตน์ ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์บ้านแก่งปลากด ในฐานะประธานสภาลมหายใจกาญจนบุรี เปิดเผยว่า “สีดอทองม้วน” ช้างป่าที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ล้มป่วยบริเวณป่าเขาสลอบ บ้านสลอบ หมู่ 14 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ก่อนหน้านี้คณะสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดูแลและรักษาอย่างเต็มความสามารถ แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ โดยสีดอทองม้วนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการจัดการซากด้วยการฝังไว้บริเวณจุดเกิดเหตุ
นายวสันต์ กล่าวว่า ตนเองเดินทางไปติดตามอาการของสีดอทองม้วนตั้งแต่เริ่มป่วย เมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าประชาชนที่ติดตามข่าวต่างรู้สึกสูญเสียเช่นเดียวกัน
ด้วยความเชื่อของชาวพุทธที่มองว่าช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาแต่โบราณ การเสียชีวิตของช้างป่าจึงควรมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์ที่เคยดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผืนป่าและชุมชน
ในวันนี้ เครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์บ้านแก่งปลากด สภาลมหายใจกาญจนบุรี และกลุ่มจิตอาสาอนุรักษ์วัวแดง จึงร่วมกันนิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าผาลาด วัดสลอบ และวัดทุ่งกระเพราทอง รวม 5 รูป มาประกอบพิธีทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลและส่งดวงวิญญาณของสีดอทองม้วนไปสู่ภพภูมิที่ดี
การทำบุญไว้อาลัยในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องระลึกถึงชีวิตของสีดอทองม้วน ช้างป่าที่เคยอาศัยอยู่ในผืนป่าสลักพระ และมีความผูกพันกับพื้นที่และชุมชนโดยรอบมาอย่างยาวนาน สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ป่า และความร่วมมือของภาคประชาชนในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่