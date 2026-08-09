คณะสงฆ์สั่งเจ้าอาวาสวัดฯ แม่จันเชียงรายพ้นตำแหน่งแล้ว หลังโดนแก๊งคอลฯ ลวงโอนเงิน 207 ครั้ง สูญเกือบ 9 ล้าน

เชียงราย – เรื่องบานปลายแล้ว หลังแก๊งคอลฯอ้างเป็นตำรวจ โทร.อ้างพัวพันคดีฟอกเงิน หลอกเจ้าอาวาสฯ โอนเงินวัด-เงินส่วนตัว ให้ตรวจสอบข้ามปี รวม 207 ครั้ง สูญเงินเกือบ 9 ล้าน ล่าสุดคณะสงฆ์สั่งพักตำแหน่งเจ้าอาวาส ไวยาวัจกร-กรรมการวัดลาออกด้วย
วันนี้ (9 ส.ค.) พระครูอภิวัฒนวาที เจ้าคณะตำบลแม่คำ เขต 1 อ.แม่จัน จ.เชียงราย ได้มีหนังสือคำสั่ง ให้พระสังฆาธิการพักการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากพระมหาหน่อแก้ว อินทปญโญ อายุ 64 ปี 38 พรรษา เจ้าอาวาสวัดแม่คำ มีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของวัด ถ้าให้คงอยู่ในตำแหน่งจะเป็นการเสียหาย
อาศัยอำนาจตากฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอดดถอนพระสังฆาธิการ ตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ให้พระมหาหน่อแก้ว อินปญโญ พักจากตำแหน่งและหยุดปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันเดียวกันพระครูอุปถัมภ์วรการ เจ้าคณะอำเภอแม่จัน มีหนังสือคำสั่งคณะสงฆ์ อ.แม่จัน แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแม่คำโดยอาศัยอำนาจตามกฎมหาเถรสมาคมฯ แต่งตั้งพระครูอภิวัฒนวาที อายุ 54 ปี 33 วิทยฐานะ น.ธ.เอกสามัญ การึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) วัดราษฎร์บูรณะ ต.แม่คำ อ.แม่จัน ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าคณะตำบลแม่คำ เขต 1 ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดแม่คำ มีอำนาจหน้าที่ปกครองดูแลพระภิกษุ สามเณร ภายในวัดดังกล่าวโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎ ระเบียบ คำสั่งของมหาเถรสมาคม
คำสั่งทั้ง 2 ฉบับมีขึ้นหลังจากเกิดกรณีพระมหาหน่อแก้ว ได้รับโทรศัพท์จากผู้ที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่ภาคตะวันออก แจ้งว่าเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินจึงให้โอนเงินไปให้ตรวจสอบ จนมีการโอนเงินบัญชีวัดแม่คำและบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสวัดแม่คำ ตั้งแต่ต้นปี 2568 จนถึงเดือน ก.ค.2569 ถึง 207 ครั้งรวมเป็นเงินกว่า 8,745,187 บาท โดยไม่ได้บอกกล่าวกับใคร เพราะแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างว่า..เป็นความลับของทางราชการ ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องเอาไว้แล้วและได้รวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุทางไวยาวัจกร และตัวแทนกรรมการ 1 คน ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากการจะเบิกจ่ายหรือโอนเงินของวัดต้องใช้ชื่อ 2 จาก 3 รายชื่อ คือเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกร และตัวแทนกรรมการวัดดังกล่าว