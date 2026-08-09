(คลิป)พ่อนักเรียน ม.6 รร.ดังขอนแก่น เปิดใจลูกชายถูกเพื่อนไถเงิน-บุหรี่ไฟฟ้าจี้ตั้งแต่ ม.4 วอนเร่งล้อมคอกก่อนเกิดเหตุสลด

ขอนแก่น-พ่อของนักเรียน ม.6 โรงเรียนดังในขอนแก่นเล่าหมดเปลือก ลูกถูกเพื่อนไถเงิน-ซ้อม-บุหรี่ไฟฟ้าจี้ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ม.4 เทอม 2 จนถึงชั้น ม.6 วอนโรงเรียนเร่ง “ล้อมคอก” ก่อนเกิดเหตุสลด ด้าน ผกก.เมืองขอนแก่น ยันให้ความเป็นธรรม นัดสอบคู่กรณีพร้อมสหวิชาชีพ 18, 19 และ 25 ส.ค.นี้
กรณีข่าวสะเทือนใจวงการศึกษาในจังหวัดขอนแก่น หลังนักเรียนชายชั้น ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนกลั่นแกล้ง ทำร้ายร่างกาย ขู่เอาเงิน และใช้บุหรี่ไฟฟ้าจี้บริเวณใบหน้า จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรการความปลอดภัยภายในสถานศึกษานั้น
ล่าสุด (9 ส.ค. 69) พ่อของนักเรียนผู้เสียหาย ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ ได้เปิดเผยเรื่องราวสุดอัดอั้นว่า ลูกชายเข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ชั้น ม.4 ที่ผ่านมามีการยืมเงินกันตามปกติหลักร้อยบาท แต่ต่อมากลุ่มคู่กรณีเริ่มเรียกร้องเงินมากขึ้น เมื่อลูกชายไม่ยินยอม กลับถูกลากตัวเข้าไปในห้องว่าง ถูกล็อกแขนและรุมทำร้ายร่างกายหลายครั้งเรื่อยมาตั้งแต่ ม.4 เทอม 2 จนถึง ม.6 โดยลูกชายไม่กล้าบอกครอบครัวเพราะถูกขู่ฆ่า
จนกระทั่งวันเปิดเทอมวันแรกของชั้น ม.6 ช่วงพักเที่ยง ลูกชายถูกกลุ่มเดิมเรียกไปในห้องว่าง ขู่บังคับเอาเงิน เมื่อไม่ยอมให้ จึงถูกใช้ “บุหรี่ไฟฟ้าจี้ที่ใบหน้า” พร้อมรุมทำร้าย จนกระทั่งคุณแม่สังเกตเห็นรอยแผลบอบช้ำบนใบหน้าและร่างกาย จึงเค้นถามจนความจริงเปิดเผย
พ่อของผู้เสียหาย ระบุอีกว่า เมื่อนำเรื่องเข้าพบฝ่ายปกครองของโรงเรียน กลับได้รับคำตอบในลักษณะว่าคู่กรณีปฏิเสธ และไม่มีหลักฐาน พร้อมเปรยอยากให้เรื่องจบลง เพื่อไม่ให้โรงเรียนเสียชื่อเสียง นอกจากนี้ ครูก็ถูกผู้ปกครองฝั่งคู่กรณีขู่ฟ้อง หากมีการสั่งพักเรียน ทำให้ครอบครัวต้องตัดสินใจนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย แม้ช่วงแรกคิดจะย้ายโรงเรียน แต่ลูกชายปฏิเสธเพราะใกล้จะเรียนจบแล้ว จึงต้องทนเรียนร่วมห้องกับกลุ่มผู้ก่อเหตุต่อไปด้วยความวิตกกังวล
"ผมสอนลูกเสมอว่าอย่าใช้กำลังแก้ปัญหา ไม่ให้ตอบโต้ ยึดหลักถ้าหมากัด อย่าไปกัดหมา ตอบโต้ไปก็กลายเป็นหมาสองตัว เราไม่ได้ตั้งใจจะกล่าวโทษโรงเรียนหรือครู แต่อยากให้ยอมรับความจริงแล้วเร่งแก้ไข ไม่ใช่ปกปิด ปัญหานี้เป็นปัญหาระดับชาติที่ควรมีมาตรการล้อมคอกอย่างจริงจัง จัดครูตรวจจุดอับ ติดกล้องวงจรปิด และมีสายด่วนระดับประเทศให้เด็กที่ถูกกระทำแจ้งขอความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย" พ่อเด็กกล่าว
ทางด้านความคืบหน้าทางคดี พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า ผู้เสียหายและผู้ปกครองได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 ในข้อหา "ร่วมกันทำร้ายร่างกาย และกรรโชกทรัพย์"
ขณะนี้ พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำฝ่ายผู้เสียหายต่อหน้าสหวิชาชีพ พร้อมสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูฝ่ายปกครอง รวม 5 ปาก เรียบร้อยแล้ว รวมถึงเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และรวบรวมเอกสารบันทึกการไกล่เกลี่ยไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ได้กำหนดนัดหมายนำตัวกลุ่มนักเรียนผู้ถูกกล่าวหาเข้าสอบปากคำต่อหน้าทีมสหวิชาชีพในวันที่ 18, 19 และ 25 สิงหาคม 2569 นี้ โดยยืนยันจะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย