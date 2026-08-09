อีกแล้ว !! พบคราบน้ำมันสีดำลอยเกลื่อนชายหาดเกาะล้าน นักท่องเที่ยวโดนเปื้อนตัว เร่งหาต้นตอหวั่นกระทบทะเล-ท่องเที่ยว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - พบคราบลักษณะคล้ายน้ำมันสีดำจำนวนมากลอยมากับน้ำทะเล ก่อนถูกคลื่นซัดเข้าชายหาดเกาะล้าน นักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำถูกคราบเปื้อนตามร่างกาย ต้องรีบขึ้นจากทะเลและทำความสะอาด ขณะที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งเก็บตัวอย่างตรวจสอบชนิดและแหล่งที่มา
วันนี้ (9 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณชายหาดบนเกาะล้าน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พบคราบสีดำลักษณะคล้ายน้ำมันจำนวนมากลอยอยู่บนผิวน้ำทะเล และถูกคลื่นซัดเข้ามาตามแนวชายหาด โดยเฉพาะบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางรายถูกคราบดังกล่าวเปื้อนตามร่างกาย จนต้องรีบขึ้นจากน้ำและทำความสะอาด
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่ เนื่องจากพบคราบสีดำกระจายเป็นบริเวณกว้างทั้งในทะเลและตามแนวชายหาด หลายคนต้องหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าคราบดังกล่าวเป็นน้ำมันดิบ น้ำมันเชื้อเพลิง หรือสารประเภทใด รวมถึงยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างแน่ชัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบ เก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์ และประเมินขอบเขตการปนเปื้อน เพื่อเร่งหาต้นตอและดำเนินการเก็บกู้คราบโดยเร็ว
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพน้ำทะเล ระบบนิเวศชายฝั่ง รวมถึงความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว เนื่องจากเกาะล้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยา มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปพักผ่อนจำนวนมากในแต่ละวัน
ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสคราบโดยตรง และงดลงเล่นน้ำในบริเวณที่พบคราบสีดำ จนกว่าจะมีการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง