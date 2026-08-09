ตร.ชะอำรวบ 4 หนุ่มเลือดร้อน ใช้ปืน .22 ยิงอริ กระสุนพลาดเป้า เหยื่อทิ้ง จยย.หนี ตำรวจตามรวบได้ใน 1 ชั่วโมง

เพชรบุรี - ตำรวจ สภ.ชะอำ บุกรวบ 4 หนุ่มวัย 18-19 ปี หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .22 ยิงใส่คู่อริบนถนนเลียบคลองชลประทาน แต่กระสุนพลาดเป้าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ด้านผู้เสียหายทิ้งรถจักรยานยนต์หลบหนี ก่อนตำรวจเร่งแกะรอยติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุได้พร้อมของกลางภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง
เวลา 15.26 น. วันนี้ ( 9 ส.ค.) พ.ต.อ.อภิรักษ์ เพิ่มชัย ผกก.สภ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รับแจ้งเหตุบุคคลใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่น บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน เส้นทางบ้านบางเก่า-บ้านหนองศาลา ต.บางเก่า อ.ชะอำ จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ของนายอาทิตย์ นุชศรี อายุ 36 ปี ผู้เสียหาย จอดล้มอยู่ริมถนน 1 คัน ส่วนผู้เสียหายไม่ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางถึง
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ชะอำ เร่งสืบสวนติดตามจนทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุ ก่อนเข้าควบคุมตัวได้ 4 ราย ประกอบด้วย นายธนโชติ หรือตัน อายุ 19 ปี นายพรวิษย์ หรือน้ำ อายุ 18 ปี 9 เดือน นายรังสิมันต์ หรือน้ำ อายุ 18 ปี 5 เดือน และนายนาวิน หรือปั้น ชาว ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมของกลางอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า อาวุธปืนดังกล่าวซื้อมาจากช่องทางออนไลน์ ส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุเกิดจากการทะเลาะวิวาทและมีปัญหากับกลุ่มผู้เสียหาย ก่อนใช้อาวุธปืนยิงใส่ แต่กระสุนไม่ถูกผู้เสียหาย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อน, ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในถนน เมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน”
จากนั้นควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชะอำ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป