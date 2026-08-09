ครอบครัวยังยืนยันไม่เปิดบัญชีรับบริจาค ด้านอดีตแม่ครูชื่นชม ”ฮลุน“ มีครบความซื่อสัตย์/กตัญญูถือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั้งโลก

กาฬสินธุ์-สวดอภิธรรมศพ “ฮลุน โซโล่” คืนที่สอง อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ ด้านอดีตแม่ครูยก “ฮลุน” มีครบทั้งความวิริยะ อุตสาหไม่ย้อท้อต่อชะตาชีวิต และซื่อสัตย์ กตัญญู ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั้งโลก ขณะที่ ด้านย่าจิตใจเข้มแข็งส่วนครอบครัวย้ำไม่มีการเปิดบัญชีบริจาค กราบขอบพระคุณธารน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือ
วันนี้( 9 ส.ค.)ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานบรรยากาศงานศพ “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยว ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย วันนี้เป็นการสวดพระอภิธรรมคืนที่สอง พบว่าตั้งแต่ตลอดทั้งวัน ยังคงมีประชาชน เอฟซี ยูทูบเบอร์ เดินทางมาไว้อาลัยและให้กำลังใจ ย่าและครอบครัวของ “ฮลุน โซโล่”
โดยวันนี้คุณย่าของฮลุน จิตใจเข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาให้กำลัง พร้อมคำกล่าวชื่นชมถึงความสามารถของ “ฮลุน” ในหลากหลายมุมมองที่ได้ยกย่องให้ “ฮลุน” เป็นแบบอย่างคนสู้ชีวิต มีความพากเพียรต่อการเรียนแม้ครอบครัวจะมีฐานะยากจน ด้วยความสามารถและความกล้าสามารถนำเสนอมุมมองใหม่จากการท่องเที่ยวถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้ที่เข้าชมผลงานจนมีผู้ติดตามจำนวนหลายล้านคน
นางรุจิกานต์ แก้วกันยา อดีตผู้ช่วยพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ (เอฟซี) กล่าวว่า ได้ติดตามผลงานของ “ฮลุน” มาตั้งแต่คลิปแรก และเห็นว่าเด็กคนนี้มีความกล้าและมีความสามารถในการล่าฝันด้วยความวิริยะอุตสาหะ สามารถเรียนจบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกับการทำงานเก็บเงินไปท่องเที่ยวทั่วโลก มีการนำเสนอสิ่งที่พบเห็นเล่าเรื่องราวอย่างเป็นระบบแฝงไปด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้เห็นในแต่ละท้องที่ ด้วยต้นทุนชีวิตที่ยากจน การนำเสนอการท่องเที่ยวแบบประหยัดก็สามารถทำให้มีคุณภาพผ่านเลนส์กล้องที่นับเป็นความท้าทาย และคิดว่าจะหาคนที่กล้าท่องเที่ยวแบบนี้คงจะหายาก
เพราะต้องเสี่ยงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นรอบตัว ดังนั้นสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในช่องยูทูบจึงถือเป็นผลงานมีทรงคุณค่า ขอยกย่องและขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและไว้อาลัยต่อการจากไปของ “ฮลุน”ด้วย
นางดอกแก้ว รัชโพธิ์ อดีต ผอ.โรงเรียนห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ (เอฟซี)กล่าวว่า ส่วนตัวก็เคยสอนอยู่ที่โรงเรียนสมเด็จที่“ฮลุน” เรียน แม้จะไม่เคยรู้จัก แต่การนำเสนอผลงานทางช่องยูทูบ ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั้งโลก การนำเสนอไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นการเปิดมุมมองที่หายาก ตามประวัติ “ฮลุน” น่าจะเป็นเด็กคนแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สามารถสอบได้ทุน จุฬาฯ ชนบท ด้านรัฐศาสตร์
ถือว่าเป็นเด็กเก่งเด็กดี เมื่อ “ฮลุน” เรียนจบก็นำความรู้ความสามารถไปทำผลงาน ส่วนตัวถือเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นอาจารย์ของคนทั้งโลก ก็ขอให้ทุกคนที่ท้อก็ให้ดูตัวอย่างของ “ฮลุน” และขอขอบคุณคนทั่วโลกที่ได้เข้ามาให้กำลังใจตลอดระยะเวลาที่“ฮลุน” เสียชีวิต
บรรยากาศภายในงานจึงเต็มไปด้วยความอบอุ่น ครอบครัวของฮลุน ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากเพื่อนบ้านที่พากันสลับหมุนเวียนเข้ามาดูแลความเรียบร้อย โดยเฉพาะอาหารแม่ครัวที่หมุนเวียนกันก็เข้ามาประกอบอาหารให้ประชาชนที่เดินทางมาได้รับประทาน
ขณะเดียวกันเอฟซี พ่อค้า นักธุรกิจพื้นที่ ก็ได้นำอาหารสด ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัว ปลา หมู เนื้อ ข้าวสารพร้อมเครื่องปรุงอาหารมามอบให้อย่างไม่ขาดขาย ท่ามกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สมเด็จ และ อส.อำเภอสมเด็จ เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสมเด็จ
ทั้งนี้ครอบครัวได้ออกมายืนยันว่าการจัดงานของ ”ฮลุน“ ไม่มีการเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคเงิน แต่สามารถนำมาสมทบในการทำบุญและประกอบอาหารได้ภายในการจัดงาน
สำหรับการบำเพ็ญกุศวันนี้เริ่มต้นขึ้นในเวลา 18.00 น. โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานสวดพระอภิธรรม และยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ศูนย์จุฬา-ชนบท และชมรมจุฬาฯ-ชนบท (ศิษย์เก่า) และ นายแรม เพื่อนชาวมาเลเชียหรือคู่หูร่วมเดินทางของฮลุน พร้อมเอฟซี ยูทูบเบอร์ประชาชนร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อส่งดวงวิญญาณของ “ฮลุน” ต่อการจากไปในครั้งนี้
นอกจากนี้ในคืนวันที่ 10 สิงหาคม เป็นคืนสุดท้าย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการนำของ นายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการทุกภาคส่วนจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้ “ฮลุน โซโล่” เป็นคืนสุดท้าย โดยในช่วงบ่ายของ วันที่ 11 สิงหาคม 2569 จะมีพิธีฌาปนกิจศพ “ฮลุน โซโล่” ที่วัดรังษีชัชวาล หมู่ที่ 4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ คาดว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมส่งดวงวิญญาณนับหมื่นคน