“รมว.พม.” ควง ส.ส.กาญจน์ เขต 5-ผู้ว่าฯ เปิดงาน “ไคยจูวหล่าเขาะว์” สานสายใยชาติพันธุ์กาญจนบุรี ชูอัตลักษณ์สร้างอาชีพ-ลดเหลื่อมล้ำ

กาญจนบุรี – “นิกร โสมกลาง” รมว.พม. ควง ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 และผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ร่วมงาน “ไคยจูวหล่าเขาะว์” ผูกสายใยเชื่อมชาติพันธุ์ สืบสานประเพณีผูกข้อมือเดือน 9 ของชาวกะเหรี่ยง ชูอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเป็นทุนทางเศรษฐกิจ-สังคม พร้อมเปิดเวทีรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ มุ่งสร้างสังคมแห่งความหลากหลายและความเสมอภาค
วันนี้ (9 ส.ค.) นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน “ไคยจูวหล่าเขาะว์” ผูกสายใยเชื่อมชาติพันธุ์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงตามวิถีอัตลักษณ์ โดยมี นายพนม โพธิ์แก้ว ส.ส.กาญจนบุรี เขต 5 และ นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาวแรมรุ้ง สุบรรณเสนีย์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เข้าร่วมงานจำนวนมาก ที่ศาลาวัดทิพุเยโกวิทยาราม บ้านทิพุเย ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ก่อนเข้าสู่พิธีเปิด รมว.พม. และคณะ เดินทางไปยัง “ศาลาทรงงาน” เพื่อถวายสักการะและยืนสงบนิ่ง 91 วินาที ถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาของศาลาทรงงานจาก นายสุรสิทธิ์ ฤกษ์ศักดิ์ศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านทิพุเย จากนั้น รมว.พม. ได้มอบผ้าห่มจำนวน 200 ผืนแก่กลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่
นายนิกร กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับ วันสากลว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก (International Day of the World’s Indigenous Peoples) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคมของทุกปี และกำหนดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงสิทธิของชนพื้นเมืองทั่วโลก ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
กระทรวง พม. มุ่งลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเท่าเทียม ให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึง โดยมองว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ใช่เพียงมรดกทางวัฒนธรรม แต่ยังเป็น “ทุนทางสังคมและเศรษฐกิจ” ที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้
สำหรับงาน “ไคยจูวหล่าเขาะว์” เป็นการสืบสานประเพณี ผูกข้อมือเรียกขวัญเดือน 9 หรือ “ลาขุ” ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ซึ่งถือเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ชาวกะเหรี่ยงมีความเชื่อว่าทุกชีวิตมี “ขวัญ” เป็นองค์ประกอบสำคัญทางจิตวิญญาณ การเดินทางจากบ้าน การทำงานต่างถิ่น ความเจ็บป่วย หรือการพลัดพรากจากครอบครัว อาจทำให้ขวัญหายไป จึงต้องประกอบพิธีเรียกขวัญและสร้างกำลังใจให้กลับคืนมา
ภายในพิธี เครื่องประกอบการผูกข้อมือล้วนมีความหมาย ทั้งด้ายสีขาวและแดงที่สื่อถึงความรักความสามัคคี ข้าวสุกหมายถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ข้าวต้มมัดสื่อถึงความร่วมมือไม่แตกแยก น้ำหมายถึงความร่มเย็น กล้วยหมายถึงความเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน อ้อยหมายถึงสัมพันธไมตรี และใบไม้หรือดอกไม้สื่อถึงความเจริญงอกงาม
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแสดง “รำตง” จากเด็กและเยาวชนในพื้นที่ การเยี่ยมชมบูธนิทรรศการอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นที่สูง รวม 21 บูธ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์นำภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม
ขณะเดียวกัน ยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ “พระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ กับทิศทางการพัฒนาชาติพันธุ์ของประเทศไทย : การสร้างสังคมแห่งความหลากหลายและความเสมอภาคของกลุ่มชาติพันธุ์” เพื่อเปิดพื้นที่ให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสะท้อนข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
ด้าน นางสาวรุ่งณภา สีหะ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การจัดงานมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ สร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มอาชีพได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นรูปธรรม