ช้างป่าวังด้งเจ็บอีก! เดินกะเผลกขาหลังซ้าย ชาวบ้านสงสัยถูกยิง วอนเร่งตรวจสอบ

กาญจนบุรี – ชาวบ้านโพสต์คลิปช้างป่าตัวใหญ่เดินกะเผลกอยู่ริมถนนในพื้นที่ ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี ลักษณะคล้ายได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังซ้าย พร้อมตั้งข้อสงสัยอาจถูกมนุษย์ทำร้าย ขณะที่ชาวบ้านเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและช่วยเหลือ
วันนี้ (9 ส.ค. 69) เจ้าของเพจเฟซบุ๊กชื่อ “เชิด ฟุ้งเฟื้อง” โพสต์คลิปวิดีโอช้างป่าตัวขนาดใหญ่กำลังเดินอยู่บริเวณสนามหญ้าริมถนน โดยพบว่าช้างมีอาการเดินกะเผลก คล้ายได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังซ้าย พร้อมระบุข้อความว่า “น่าสงสารคงจะเจ็บปวดมากสินะ เจ้าเดียวเจอมนุษย์ใจร้าย”
ภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ มีสมาชิกเข้ามาสอบถามรายละเอียดและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า จุดที่พบช้างอยู่ในพื้นที่วังด้ง พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ ขณะที่บางส่วนแนะนำให้แจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 เพื่อประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าช้างป่าตัวดังกล่าวเป็นช้างที่ออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี โดยบางช่วงได้ออกมาในพื้นที่ชุมชน และบางวันเดินข้ามถนนสาย 3199 จนกลายเป็นช้างป่าที่ชาวบ้านในพื้นที่ ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี คุ้นเคย
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันสาเหตุการบาดเจ็บว่าเกิดจากการถูกยิงหรือจากสาเหตุอื่น จึงจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบอาการและบาดแผลโดยละเอียด เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและติดตามอาการของช้างต่อไป