(คลิป)ฝนถล่มนครพนม! รถชน 3 คันรวด เจ็บ 1 ราย น้ำเอ่อล้นคลองท่วมบ้านริมบายพาส

นครพนม – ฝนถล่มหนักต่อเนื่อง 6–7 ชั่วโมง น้ำท่วมขังถนนหลายสาย บ่ายวันนี้เกิดเหตุ รถยนต์ชนกัน 3 คันรวดบนถนนบายพาสนครพนม–ธาตุพนม บาดเจ็บ 1 ราย รถคันหนึ่งเสียหลักตกคลองข้างทาง ขณะที่มวลน้ำเอ่อล้นคลองเข้าท่วมบ้านประชาชนริมถนน 4–5 หลัง บางครอบครัวต้องเร่งขนของและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนีน้ำอย่างเร่งด่วน
บ่ายวันนี้( 9 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดนครพนมว่า หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงก่อนรุ่งสางยาวนานประมาณ 6–7 ชั่วโมง ส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตตัวเมืองนครพนม โดยเฉพาะถนนสายหลักและย่านเศรษฐกิจ มีน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบาย กระทบต่อการสัญจรของประชาชน
นอกจากนี้ บริเวณถนนบายพาสนครพนม–ธาตุพนม ช่วงชุมชนบ้านน้อยใต้ อำเภอเมืองนครพนม มวลน้ำจำนวนมากได้เอ่อล้นจากคลองข้างทางเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนริมถนนประมาณ 4–5 หลัง ชาวบ้านต้องเร่งสูบน้ำและขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่ บางครอบครัวต้องช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากบ้าน เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
ขณะเดียวกัน ท่ามกลางฝนที่ยังตกลงมาอย่างหนัก ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน 3 คัน บนถนนบายพาสนครพนม–ธาตุพนม ฝั่งขาเข้าเมือง บริเวณทางเลี้ยวเข้าบ้านน้อยใต้ ฝั่งตรงข้ามสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และรถยนต์ทั้ง 3 คันได้รับความเสียหาย
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองนครพนม พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบ ช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ เคลื่อนย้ายรถที่ประสบเหตุ และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีฝนตกและน้ำท่วมขังบนผิวจราจร ทำให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก
สำหรับรถที่ประสบเหตุ ประกอบด้วย รถกระบะโตโยต้าแบบแค็ปสีขาว รถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร และรถยนต์มาสด้า CX-5 สีดำ โดยมีรถคันหนึ่งเสียหลักตกลงไปบริเวณคลองข้างทางและชนกับเสาไฟส่องสว่าง ได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าอย่างหนัก
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุรถกระบะโตโยต้าขับตามหลังรถมิตซูบิชิ ปาเจโร มาตามถนนบายพาสมุ่งหน้าเข้าเมืองนครพนม เมื่อมาถึงบริเวณทางเลี้ยวเข้าบ้านน้อยใต้ รถปาเจโรได้ชะลอความเร็ว เนื่องจากมีรถมาสด้า CX-5 กำลังออกมาจากทางแยก
จังหวะดังกล่าว รถกระบะที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทัน ก่อนพุ่งชนท้ายรถปาเจโรอย่างแรง ทำให้รถกระบะเสียหลักเคลื่อนออกไปจากจุดชนประมาณ 100 เมตร ส่วนรถปาเจโรเสียหลักไปชนบริเวณด้านข้างของรถมาสด้า CX-5 จนรถมาสด้าเสียหลักตกลงไปในคลองข้างทาง ส่งผลให้รถทั้ง 3 คันได้รับความเสียหาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย
เบื้องต้นคาดว่าสภาพอากาศและสภาพถนนอาจเป็นปัจจัยหนึ่งของอุบัติเหตุ เนื่องจากขณะเกิดเหตุมีฝนตกหนัก ผิวจราจรเปียกลื่นและมีน้ำท่วมขังหลายจุด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
ทั้งนี้ สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครพนมยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำ จุดที่มีน้ำท่วมขัง และถนนที่มีน้ำรอการระบาย เจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวัง ลดความเร็ว และเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในช่วงฝนตกหนัก