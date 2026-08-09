ชลประทานเชียงใหม่ระดมบริหารแม่น้ำปิงรับมวลน้ำก้อนใหญ่หลังฝนหนัก-มั่นใจพื้นที่ ศก.ปลอดภัย ยืนยันไม่ล้นตลิ่ง

เชียงใหม่-ชลประทานเชียงใหม่เปิดประตูระบายน้ำตลอดลำน้ำปิงพร่องน้ำรับมือมวลน้ำเหนือทะลักเข้าสู่ตัวเมือง ยืนยันปริมาณน้ำทั้งหมดจะไม่ล้นตลิ่งและไม่กระทบพื้นที่เศรษฐกิจ
วันนี้(9ส.ค.69)รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จากฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำปิงส่งผลให้มีปริมาณน้ำหลากจากอำเภอเชียงดาว อำเภอแม่แตง และอำเภอเวียงแหง ไหลลงมาสมทบกันอย่างต่อเนื่อง ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ ได้ระดมสรรพกำลังบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วน
โดยนายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้ดำเนินการเปิดประตูระบายน้ำท่าวังตาลเพื่อพร่องระดับน้ำในแม่น้ำปิงให้ต่ำลงกว่าระดับปกติ เพื่อรองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองเชียงใหม่ในอัตรา 270 -290 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้ประสานงานกับประตูระบายน้ำในพื้นที่ตอนท้ายน้ำตั้งแต่เขตอำเภอหางดง ลงไปจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทอง
ทั้งนี้ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำ 7 ช่องบานด้วยอัตราการไหล 140.43 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพื่อเร่งระบายน้ำทั้งหมดลงสู่เขื่อนภูมิพลอย่างรวดเร็วที่สุด ทำให้มั่นใจได้ว่าสถานการณ์ครั้งนี้จะสามารถบริหารจัดการได้ทั้งหมดและจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจเขตเมืองเชียงใหม่แต่อย่างใด