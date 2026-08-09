(คลิป)เมืองนครพนมจมบาดาล เทศบาลระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออก

นครพนม-เทศบาลเมืองนครพนม ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังถนนหนทางย่านเศรษฐกิจการค้าหลายสาย ล่าสุดบ่ายวันนี้น้ำท่วมในเขตเทศบาลเริ่มลดลง แต่ฝนกลับตกลงมาอีก
วันนี้(9 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนม วัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้สูงกว่า 100 มิลลิเมตร ภายในระยะเวลาเพียง 2 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและรอการระบายในหลายจุดของเขตเทศบาลเมืองนครพนม
นายนิวัต เจียวิริยบุญญา เปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดว่า ขณะนี้ในเขตเทศบาลฯ เกิดปัญหาน้ำรอการระบาย เนื่องจากมีปริมาณฝนตกหนักมาก โดยวัดปริมาณน้ำฝนสะสมได้มากกว่า 100 มิลลิเมตร ภายในระยะเวลาเพียง 2 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและคลี่คลายลงได้ก่อนช่วงเที่ยงของวันนี้
สำหรับการรับมือและบรรเทาความเดือดร้อน เทศบาลเมืองนครพนมได้ประสานความร่วมมือและผนึกกำลังร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.), ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, มณฑลทหารบกที่ 210 (มทบ.210) และภาคส่วนต่างๆ ระดมเจ้าหน้าที่ เครื่องจักร และเครื่องสูบน้ำ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จุดเสี่ยงอย่างเต็มกำลัง ทั้งการเร่งสูบระบายน้ำ การกรอกกระสอบทรายทำแนวป้องกัน และการเปิดทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลลงสู่แม่น้ำโขงให้รวดเร็วที่สุด นครพนมคลี่คลาย สถานการณ์น้ำท่วมขังเข้าสู่ภาวะปกติ เร่งส่งกระสอบทรายคุ้มกันพื้นที่ชานเมือง
เทศบาลเมืองนครพนม เร่งแจกจ่ายกระสอบทราย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกำลังทหาร จาก มทบ.210 เร่งบรรจุทราบ จัดส่งและสนับสนุนกระสอบทรายให้กับบ้านเรือนที่ร้องขออย่างเร่งด่วน
ทางด้าน ว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผวจ.นครพนม / ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ปภ. นครพนม) เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจังหวัดนครพนม เทศบาลเมืองนครพนม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยทหาร (มทบ.210) ที่เร่งระดมเครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และกำลังพลเข้าช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลัง จนกระทั่งสถานการณ์ในเขตเมืองคลี่คลายลงได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนต่อไปทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้สั่งการเร่งด่วน ให้กำลังพลทหารขนย้ายกระสอบทรายนำไปจัดทำแนวป้องกันเพิ่มเติมในพื้นที่จุดเสี่ยงสำคัญบริเวณ ชานเมือง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรม หากมีฝนตกหนักซ้ำลงมาอีกในระยะนี้
มีรายงานว่า ล่าสุด สถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตเมืองได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้ว ประชาชนและยานพาหนะสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติทุกเส้นทาง อย่างไรก็ตามปรากฎว่าขณะนี้ฝนได้ตกลงมาอีกครั้ง