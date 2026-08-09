ทุกชีวิตมีค่า! จิตอาสาร่วมกู้ภัย ตร.ทางหลวงบุรีรัมย์ฝ่าฝนช่วย“เจ้าตูบ”จรจัด ถูกรถชนกระดูกหลังหัก ต้องผ่าตัด สาวใจบุญยื่นมือช่วยค่ารักษาทั้งหมด

บุรีรัมย์- จิตอาสา 904 ร่วมกู้ภัย ตร.ทางหลวงบุรีรัมย์ ฝ่าฝนช่วยสุนัขจรจัดเพศผู้ อายุราว 1 ปี ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่บริเวณ บขส.นางรอง ไม่สามารถใช้ขาหลังเดินได้ คาดถูกรถชนมา 3-4 วัน ก่อนเร่งนำส่งรพ.สัตว์ พบกระดูกสันหลังหัก ต้องผ่าตัด โอกาสกลับมาเดินได้ตามปกติยังน้อย แต่มีข่าวดีสาวใจบุญขอจ่ายค่ารักษาทั้งหมดคาด 3-4 หมื่น หวังการรักษาจะผ่านไปด้วยดี “เจ้าตูบ” มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้อีกครั้ง
วันนี้ (9 ส.ค.69) นายวรเชษฐ์ ดวงมาเกิด จิตอาสา 904 รหัส 2-6ก097 พร้อมด้วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์และอาสากู้ภัย ลงพื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบสุนัขจรจัดได้รับบาดเจ็บ นอนอยู่กับพื้นและไม่สามารถลุกเดินได้ เจ้าหน้าที่พยายามช่วยเหลืออยู่นานกว่า 30 นาที ก่อนจะสามารถจับตัวสุนัขขึ้นรถได้สำเร็จ เนื่องจากสุนัขมีอาการหวาดระแวงและพยายามหนี จากนั้นจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลสัตว์ 24 ถนนสายโชคชัย-เดชอุดม เพื่อให้สัตวแพทย์ตรวจอาการและเอ็กซเรย์อย่างละเอียด
ผลการตรวจเบื้องต้นพบว่า สุนัขน่าจะถูกรถชนมาแล้วประมาณ 3-4 วัน และมีอาการกระดูกสันหลังหัก ส่งผลให้ขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถเดินได้ สัตวแพทย์เตรียมเจาะเลือดและประเมินสภาพร่างกาย เพื่อวางแนวทางการรักษา โดยมีทั้งการผ่าตัดและการรักษาโดยไม่ผ่าตัด อย่างไรก็ตาม สัตวแพทย์ประเมินว่าโอกาสที่สุนัขจะกลับมาเดินได้ตามปกติยังมีไม่มาก และในอนาคตอาจต้องใช้วีลแชร์สำหรับสุนัขช่วยในการเคลื่อนไหว หากไม่สามารถฟื้นการทำงานของขาหลังกลับมาได้ เบื้องต้นสัตวแพทย์ให้ยาและเฝ้าดูอาการประมาณ 2-3 วัน หากร่างกายแข็งแรงและพร้อม จึงจะพิจารณาการผ่าตัด โดยคาดว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาอาจอยู่ที่ประมาณ 30,000-40,000 บาท
แต่ท่ามกลางเรื่องร้ายกลับมีข่าวดี หลังเรื่องราวการช่วยเหลือถูกเผยแพร่และมีผู้คนในโลกออนไลน์แสดงความเป็นห่วง พร้อมเสนอให้เปิดรับบริจาคช่วยค่ารักษา ล่าสุด คุณอั้ม หรือ นางสาวพิชยารัชต์ ได้ประสานมายังกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ แสดงความประสงค์ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาสุนัขตัวนี้ทั้งหมด ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปิดรับบริจาค และสุนัขได้รับโอกาสเข้ารับการรักษาอย่างเต็มที่
นายศราวุฒิ จังกินา นายกสมาคมกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากประชาชนหลายช่องทางให้เข้าช่วยเหลือสุนัขตัวดังกล่าว ซึ่งนอนบาดเจ็บอยู่บริเวณ บขส.นางรอง จากการตรวจสอบพบว่า ก่อนหน้านี้มีหน่วยกู้ภัยนำสุนัขไปรักษาแล้ว แต่ภายหลังถูกนำกลับมาไว้บริเวณเดิม ทั้งที่ยังมีอาการบาดเจ็บและไม่สามารถเดินได้ จึงตัดสินใจนำตัวส่งโรงพยาบาลสัตว์อีกครั้ง เพื่อให้ได้รับการตรวจรักษาโดยเร็วที่สุด พร้อมขอบคุณประชาชนทุกคนที่ช่วยกันเป็นกระบอกเสียง รวมถึงคุณอั้ม ผู้ใจบุญที่ยื่นมือเข้ามารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาทั้งหมด
ภารกิจครั้งนี้เป็นไปด้วยความทุลักทุเล เนื่องจากระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือมีฝนตกลงมาอย่างหนัก อีกทั้งนายกสมาคมกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ยังถูกสุนัขกัดจนได้รับบาดเจ็บ แต่ทุกคนยังไม่ละความพยายาม เดินหน้าช่วยเหลือจนสามารถนำสุนัขส่งถึงมือสัตวแพทย์ได้อย่างปลอดภัย
จากสุนัขจรจัดตัวหนึ่งที่นอนเจ็บอยู่ข้างถนนและแทบไม่มีใครเหลียวแล วันนี้อย่างน้อยมันได้มีโอกาสรักษา เพราะมีเจ้าหน้าที่และผู้ใจบุญยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ แม้เส้นทางการรักษายังอีกยาวไกล แต่ทุกคนต่างหวังว่าการรักษาจะผ่านไปด้วยดี และ “เจ้าตูบ” จะมีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้ง