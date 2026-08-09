ส่อฉาวอีก..สาวสองร้องโดนตุ๊กตุ๊กโหดตบตีปากฉีกกลางเชียงใหม่ แถมท้าทายไม่กลัว ตร.ซ้ำ

เชียงใหม่ – สาวสองร้องโซเชียลฯ โดนคนขับสามล้อตุ๊กตุ๊กโหดตบตีปากฉีกตอนตี 5 เศษ ปมแฟนสาวหึง-เข้าใจผิด แถมท้าทาย "ไม่กลัวตำรวจ" ก่อนซิ่งหนี เผยผู้ก่อเหตุเป็นแฟนมาม่าซังพาฝรั่งเข้าโอเกะแล้วถูกวางบิลเก็บค่าบริการแสนห้าจนถูกสั่งปิดมาแล้ว
สาวประเภทสองรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความบนโซเชียลฯ ขอความช่วยเหลือติดตามตัวคนขับรถสามล้อตุ๊กตุ๊กรายหนึ่ง ที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ มีบาดแผลฉกรรจ์ ริมฝีปากฉีกขาดและรอยฟกช้ำตามร่างกาย ก่อนจะขับรถหลบหนีไปอย่างลอยนวล ระบุเหตุเกิดบริเวณพื้นที่ตำบลพระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ ช่วงเช้ามืดเวลาประมาณ 05.00 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา
สอบถามผู้โพสต์ระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่กลุ่มของผู้เสียหายกำลังเดินทางออกจากสถานบันเทิง และได้มีการพูดหยอกล้อแซวคนขับรถสามล้อคู่กรณี ซึ่งในตอนแรกต่างฝ่ายต่างหัวเราะและไม่ได้มีปากเสียงกัน แต่ในระหว่างที่กำลังแยกย้ายเดินไปเอารถ ได้มีหญิงสาวซึ่งเป็นแฟนของคนขับรถสามล้อเดินเข้ามาราวีและหาเรื่อง เนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่ากลุ่มผู้เสียหายเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนหนุ่มตัวเอง
แม้ฝั่งผู้เสียหายจะพยายามสอบถามและอธิบายเหตุผล แต่สถานการณ์กลับบานปลาย เมื่อคนขับรถสามล้อชายได้พุ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายเพื่อนของผู้โพสต์อย่างรุนแรง ทั้งชกต่อยและตบตีจนเพื่อนได้รับบาดเจ็บหนัก ริมฝีปากแตกฉีกขาดจนเลือดไหล และมีรอยเขียวช้ำบริเวณแขน ลำตัว ขณะที่หญิงสาวคู่กรณีพยายามจะเข้ามาหาเรื่องซ้ำ แต่มีผู้เห็นเหตุการณ์ในบริเวณนั้นช่วยกันห้ามไว้
หลังก่อเหตุเสร็จสิ้น คนขับรถสามล้อได้สตาร์ทรถพาแฟนสาวและพวกขับหลบหนีไปทันที โดยทิ้งคำพูดท้าทายไว้ว่าไม่กลัวตำรวจ และรู้สึกสะใจที่ได้ทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย
เบื้องต้น ผู้เสียหายได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว พร้อมนำหลักฐานภาพถ่ายบาดแผล คลิปวิดีโอ และภาพถ่ายรถสามล้อคู่กรณีคันเกิดเหตุ ซึ่งเป็นรถสามล้อสีน้ำเงิน พร้อมหมายเลขทะเบียน มาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ตและประชาชนในพื้นที่ ให้ช่วยแจ้งเบาะแสเร่งรัดติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
จากการสอบถามทราบว่า คนขับรถตุ๊กตุ๊กที่ก่อเหตุ เป็นสามีมาม่าซัง ที่เคยนำลูกค้าฝรั่งไปเที่ยวคาราโอเกะ สูญเงินแสนห้า จนเป็นข่าวดังมาแล้ว และถูกสั่งปิดร้านไปเมื่อเร็วๆนี้