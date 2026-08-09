ญาติลั่นเอาเรื่องถึงที่สุด!วัยรุ่นหญิงดอยหล่อ ออกอุบายชวนเด็ก 13 เที่ยว ก่อนรุมสกรัมยับ

เชียงใหม่ – ญาติพาเด็กหญิงชาวดอยหล่อ เชียงใหม่ วัย 13 ขวบ ร้องขอความเป็นธรรม..หลังโพสต์คำคมลงโซเชียลฯ “เหลี่ยมไม่กลัว กลัวไม่คม” คาดรุ่นพี่เห็นแล้วเข้าใจผิดคิดว่าถูกพาดพิง ออกอุบายชวนเที่ยว ก่อนรุมสกรัมทั้งดึงผม ชกเบ้าตา เตะหน้า-พาดก้านคอ กระทืบหลัง จนบาดเจ็บ
ครอบครัว “น้องพะแพง”(นามสมมุติ) เด็กหญิงอายุ 13 ปี ชาวดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ได้ร้องเรียนผ่านสื่อว่า พะแพงวัย 13 ปี ถูกกลุ่มวัยรุ่นหญิง 4 คน ชักชวนไปเที่ยวบริเวณฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ก่อนลงมือรุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
“น้องพะแพง” เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังมีเพื่อนส่งข้อความทักมาชวนไปเที่ยวที่ฝายดอยน้อย แต่เมื่อไปถึง กลุ่มผู้ก่อเหตุได้พูดจาต่อว่าและสั่งให้เพื่อนผู้ชายที่เดินทางไปด้วยกันออกไปรอที่อื่น
จากนั้นมีกลุ่มหญิงสาว 4 คน เข้ามารุมทำร้ายอย่างรุนแรง ประกอบด้วย “กี้” อายุ 16 ปี ดึงผม กระทืบหลัง และเตะใบหน้า, “จูน” อายุ 16 ปี วิ่งเข้ามาชกเบ้าตาขวา, “โบว์น้อย” อายุ 14 ปี เตะเข้าที่หลัง และ “โบว์ใหญ่” อายุ 21 ปี เข้ามาเตะก้านคอ กระชากผม พร้อมชกใบหน้า จนตนเองรู้สึกมึนและไม่สามารถขัดขืนได้ หลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุยังขับรถตามไปพูดจาท้าทายเพื่อนผู้ชาย ก่อนจะแยกย้ายหลบหนีไป
สำหรับชนวนเหตุ น้องพะแพงคาดว่าอาจเกิดจากข้อความที่ตนเองโพสต์ลงในสตอรี่บนโซเชียลมีเดีย ระบุว่า..“เหลี่ยมไม่กลัว กลัวไม่คม” ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุอาจเข้าใจผิดว่าเป็นการโพสต์พาดพิง จึงล่อลวงให้ออกมายังจุดเกิดเหตุเพื่อรุมทำร้ายดังกล่าว
ขณะที่ นายธนพล อายุ 38 ปี บิดา และ นางทิพวรรณ อายุ 61 ปี ย่าของน้องพะแพง ระบุว่า หลังทราบเรื่องและเห็นคลิปเหตุการณ์ที่มีคนส่งมาให้ จึงรีบออกตามหาและนัดพบผู้เสียหายที่สถานีตำรวจช่วงเวลาประมาณ 19.00 น.วันที่ผ่านมา(8 ส.ค.) แต่ฝ่ายคู่กรณีไม่ได้เดินทางมา
เบื้องต้นจึงได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีทันที โดยจะดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ก่อเหตุทุกคนให้ถึงที่สุด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป