มหิดล กาญจนบุรี จับมือมหาวิทยาลัยเกาหลีใต้ พัฒนาครูยุคใหม่ ชู “STEAM–Active Learning” สร้างความตระหนักสิ่งแวดล้อมในห้องเรียน

กาญจนบุรี – มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผนึกกำลัง Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2026 KNUE UNITWIN Teacher Training Program for Quality Teacher Education” ภายใต้หัวข้อ “Environmental Awareness and Actions through the Classrooms” มุ่งยกระดับศักยภาพครูไทย–เกาหลี พร้อมนำแนวคิด Active Learning และ STEAM Education เชื่อมโยงปัญหาสิ่งแวดล้อมจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในห้องเรียน
วันนี้( 9 ส.ค.) นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอไทรโยค เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุมไพลินภูธาร อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย Prof. Dr. Young-Hoon Kim ประธานโครงการ KNUE UNESCO-UNITWIN กล่าวแสดงความยินดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงาน
การประชุมครั้งนี้มีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มวิจัย Synergy Climate มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาครูในระดับนานาชาติ โดยเน้นการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการเรียนการสอน และการนำปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จริงมาออกแบบเป็นบทเรียน
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้ โดย Prof. Dr. Jungjoo Sohn รองประธานโครงการ KNUE UNESCO-UNITWIN และ Prof. Dr. Taejin Choi รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกวิชาการด้านวิทยาศาสตร์โลกแห่งสาธารณรัฐเกาหลี จาก KNUE พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อสิ่งแวดล้อม
ขณะที่ฝ่ายไทยมีการนำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและจังหวัดกาญจนบุรี โดยคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงการนำเสนอผลงาน Oral Presentation และ Poster Presentation เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
สำหรับการอบรมในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7–8 สิงหาคม 2569 ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มุ่งพัฒนาครูให้สอดคล้องกับแนวทางพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา หรือ Education Sandbox จังหวัดกาญจนบุรี ผ่านการออกแบบบทเรียนแบบ STEAM Education ที่เชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้ากับปัญหาจริงในชุมชน หรือ Real-world Problems
โครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมเครือข่าย UNESCO University Twinning and Networking Programme (UNITWIN) กับ Korea National University of Education ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านการวิจัย การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และการจัดอบรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ต่อมาในปี 2568 ได้ขยายผลไปยังโรงเรียนและหน่วยงานการศึกษานอกระบบในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning และ STEAM Education พร้อมพัฒนาบทบาทครูให้เป็น “Learning Facilitator” หรือผู้อำนวยการเรียนรู้ในห้องเรียน
การอบรมและประชุมวิชาการครั้งนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกว่า 60 คน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาบทเรียน สื่อการเรียนรู้ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน
ทั้งนี้ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และ KNUE ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ พร้อมสร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อความยั่งยืนทั้งในระดับพื้นที่และระดับนานาชาติ