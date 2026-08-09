เด้ง รอง ผกก.สืบ สภ.บ้านไผ่ เข้า ศปก.จว.ขอนแก่น หลังข่าวทำร้ายสื่อว่อนโซเชียล เจ้าตัวโพสต์โต้ "คนเราอดทนอดกลั้นได้มากแค่ไหนถ้ามีคนมาท้าต่อยกันตรงๆ ตัวต่อตัว "

ขอนแก่น —ผบก.ภูธร จ.ขอนแก่น สั่งด่วนย้าย รอง ผกก.สภ.บ้านไผ่ ช่วยราชการ ศปก.ภ.จว.ขอนแก่น พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวท้องถิ่นจนวูบหมดสติและได้รับบาดเจ็บเย็บคิ้ว ขณะที่ตำรวจคู่กรณีโพสต์ระบาย "คนเรามีขีดจำกัด อย่าขายข่าวสร้างเรื่อง" ด้านนักข่าวเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีทันทีหลังออกจากโรงพยาบาล
มีรายงานว่า วันนี้(9 ส.ค.) ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอข่าว "รอง ผกก. ล็อกคอทำร้ายนักข่าว" เกิดเหตุบริเวณหน้าห้องสืบสวน สภ.บ้านไผ่ เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.30 น. โดยระบุว่าสืบเนื่องจาก นายตรีเทพ เกียรติปกรณ์ ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น ได้นั่งพูดคุยหยอกล้อกับ พ.ต.ท.วรวิทย์ ธรรมสุจริต รอง ผกก.สส.สภ.บ้านไผ่ บริเวณโต๊ะม้าหินอ่อนข้างห้องสืบสวน ต่อมา พ.ต.ท.วรวิทย์ ได้กอดล็อกคอนายตรีเทพอย่างแรง ทำให้นายตรีเทพลุกเดินหนี แต่กลับถูก พ.ต.ท.วรวิทย์ เดินตามมากอดล็อกคอซ้ำอีกครั้งพร้อมพูดว่า "หยอกแค่นี้โกรธเหรอ" ส่งผลให้นายตรีเทพเกิดอาการวูบหมดสติ ล้มลงศีรษะกระแทกพื้นจนคิ้วขวาแตกเป็นแผลฉีกขาด และมีรอยบวมแดงที่ลำคอ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่ อย่างเร่งด่วน โดยมี พ.ต.อ.รักชาติ เรืองเจริญ ผกก.สภ.บ้านไผ่ เดินทางเข้าเยี่ยมอาการด้วยตนเองพร้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ต่อมาเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2569 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น ได้ออกคำสั่งด่วนย้าย พ.ต.ท.วรวิทย์ ไปช่วยราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น (ศปก.ภ.จว.ขอนแก่น) ทันที พร้อมตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อความโปร่งใส
ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.วรวิทย์ ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโพสต์ส่วนตัว โดยระบุข้อความตอบโต้ในอีกมุมหนึ่งว่า "บางทีก็อยากพูดเหมือนกันนะ มันอัดอั้นเหมือนกัน คนเราจะอดทนอดกลั้นได้มากแค่ไหนถ้ามีคนมาท้าต่อยกันตรงๆ ตัวต่อตัวมันก็ต้องมีขีดจำกัดเหมือนกัน แต่ก่อนจะตัดสินใคร หรือเอาเรื่องราวของใครไปนำเสนอ ขอให้ถามข้อเท็จจริงกันก่อนจะดีกว่าไหม? อย่าเห็นเพียงคำว่า 'ตำรวจ' แล้วเอาไปเขียน ไปขาย หรือสร้างเรื่องราวตามที่ตัวเองเข้าใจ ตำรวจไม่ได้เป็นตำรวจ 24 ชั่วโมง หลังเวลาราชการก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง"
"ก่อนจะลงอะไร ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน ยอดไลก์ ยอดฟอลโลว์ หรือรายได้จากการทำเพจ มันอาจเพิ่มขึ้นได้ แต่ชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของคนที่ถูกกล่าวถึง ถ้าเสียไปแล้ว มันไม่ได้เรียกคืนง่ายๆ คนให้ข้อมูลเป็นใคร ก็ต้องตรวจสอบประวัติ ข้อมูลมีหลักฐานหรือไม่ ไม่ใช่คิดแค่ว่า 'กูลงแล้ว กูขายข่าวได้' ก่อนจะกดเผยแพร่ข่าวของใคร คิดถึงคนที่ต้องรับผลจากข่าวนั้นสักนิดครับ"
ด้าน นายตรีเทพ เกียรติปกรณ์ ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นที่ได้รับบาดเจ็บ ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่ โดยระบุว่าทันทีที่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้าน จะเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป