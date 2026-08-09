ฝนหนักน้ำแม่สะเรียง ทะลัก!ซัดตลิ่งทลายยาว-บ้านเสี่ยงพัง ทล.1095 แม่ฮ่องสอน ดินไหลไม้ล้มระนาว

แม่ฮ่องสอน – ฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนหลายพื้นที่..น้ำแม่สะเรียง หลากทะลักซัดตลิ่งคุ้งน้ำโค้งหักศอกทรุดตัวลึก 5 เมตร ยาวกว่า 30 เมตร บ้านเรือนชาวบ้านอยู่ริมฝั่งเสี่ยงหลายหลัง หนึ่งในนั้นรั้วถล่มแล้ว ขณะที่ทางหลวง 1095 เข้าออกเมืองแม่ฮ่องสอน เจอทั้งดินไหลไม้ล้ม ต้องระดมกำลังเคลียร์เส้นทางกันทั้งคืน ส่วน “สาละวิน”ก็ต้องเฝ้าระวังขึ้นสูงซ้ำ
เช้าวันนี้(9 ส.ค.) นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ และผญบ.บ้านนาคาว ตำบลแม่สะเรียง หลังได้รับรายงานว่า เวลาประมาณ 02.00 น.ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ดินสไลด์สร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎรในพื้นที่
ตรวจสอบพบว่า ตลิ่งบริเวณท้องน้ำโค้งหักศอก น้ำแม่สะเรียง เกิดการพังทลายและทรุดตัวลง ประมาณ 5 เมตร หน้าดินที่ถล่มกว้างประมาณ 30 เมตร เสี่ยงสูงว่าหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง และมีปริมาณมวลน้ำไหลหลากด้วยความรุนแรง จะยิ่งกัดเซาะทำให้ดินพังทลายลุกลามมากขึ้น จนอาจส่งผลให้ตัวบ้านได้รับความเสียหาย
ณ ขณะนี้สำรวจพบบ้านเรือนชาวบ้านไม่น้อยกว่า 3 หลังที่ได้รับผลกระทบ หนึ่งในนั้นตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงสูงและอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง เนื่องจากพบความเสียหายของรั้วบ้านที่พังทลายลง รวมถึงแนวทางเดินรอบตัวบ้านที่พังถล่มและเกิดการแตกร้าวอย่างเห็นได้ชัด
เบื้องต้น จึงได้ขอให้ทางเทศบาลเร่งประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัยและดินถล่ม) พร้อมทั้งพิจารณาใช้งบประมาณของเทศบาลฯเข้าให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างเร่งด่วน ตามระเบียบและแนวทางกฎหมายที่กำหนดต่อไปแล้ว
ด้านนายพีรพัฒน์ สว่างธรรมศรี ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่สุยะ ตำบลห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมลูกบ้าน ต้องระดมกำลังพร้อมอุปกรณ์เข้าแก้ไขระบบประปาหมู่บ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา รวมถึงระบบน้ำภายในวัดถ้ำวัว หนึ่งในสถานปฏิบัติธรรมชื่อดังระดับโลกที่พังเสียหายหนักเช่นกัน
นอกจากนี้ยังพบว่าเส้นทางของทางหลวงหมายเลข 1095 ช่วงก่อนถึงตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ที่มีทั้งต้นไม้หักโค่นปิดเส้นทางและดินไหลลงมาปิดการจราจร ทางเจ้าหน้าต้องระดมกำลังเข้าเปิดเส้นทางกันตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเน้นย้ำหากใครจะเดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนควรตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนจะปลอดภัยหรือเผื่อเวลาสำหรับการเดินทางไว้ด้วย เนื่องจากยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในขณะนี้
ส่วนที่อำเภอสบเมย นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำสาละวินหรือในพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้นหลังยังคงมีฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำสาละวินเพิ่มขึ้นสูงด้วย