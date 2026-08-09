น้ำโขงขึ้นตลอดแนว!ลุ่มสามเหลี่ยมทองคำ เกินจุดเฝ้าระวัง-ต้องย้าย “ศาลเจ้าพ่อผาถ่าน”ขึ้นฝั่งแล้ว

สามเหลี่ยมทองคำ - เขื่อนจิ่งหง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สป.จีน กักเก็บน้ำเพิ่มสูงสุดรอบหลายเดือน..น้ำโขงลุ่มสามเหลี่ยมทองคำ ขึ้นตลอดแนวจนเกินจุดเฝ้าระวังตั้งแต่เชียงแสน-เวียงแก่น ก่อนไหลเข้า สปป.ลาว ชาวเชียงของต้องล่องเรืออัญเชิญ “ศาลเจ้าพ่อผาถ่าน” ขึ้นฝั่งตั้งบนศาลาวัดแทนชั่วคราวแล้ว
วันนี้ (9 ส.ค.) ระดับน้ำในแม่น้ำโขงชายแดนไทย-สปป.ลาว ลุ่มสามเหลี่ยมทองคำ ตั้งแต่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ - อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ได้เพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระดับน้ำที่หน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน เมื่อวันที่ 1 ส.ค.วัดได้ 4.95 เมตร,วันที่ 2 ส.ค.วัดได้ 5.10 เมตร ก่อนจะทรงตัวและวันที่ 8 ส.ค.วัดได้ 7.18 เมตร ล่าสุดเช้านี้วัดได้ 7.37 เมตร
ส่วนที่ อ.เชียงของ พบว่าท่าเรือเล็กและศาลเจ้าพ่อผาถ่าน ถูกน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมทั่วบริเวณ ทำให้ชาวเรือต้องนำเรือออกเพื่อความปลอดภัยและได้อัญเชิญศาลเจ้าพ่อผาถ่าน ซึ่งตามปกติจะตั้งอยู่บนโขดหินที่โผล่ขึ้นมากลางแม่น้ำโขงไปประดิษฐานชั่วคราวที่ศาลาหน้าวัดหลวง (ไชยสถาน) ต.เวียง อ.เชียงของ ที่อยู่ใกล้กัน
ขณะที่สถานีเรือเชียงของ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย ได้วัดระดับน้ำที่ อ.เชียงของ พบว่าจากเดิมกำหนดให้ระดับตลิ่งอยู่ที่ 11 เมตร และระดับน้ำที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ที่ 8 เมตร ปรากฎว่าตอนนี้ระดับน้ำที่วัดได้ลึกถึง 8.74 เมตร ซึ่งเกินระดับเฝ้าระวังแล้ว รวมทั้งอาคารในที่ลุ่มหลายพื้นที่เริ่มถูกน้ำท่วมขัง เช่น บริเวณจุดผ่อนปรนบ้านแจ่มป๋อง อ.เวียงแก่น ฯลฯ
ทั้งฝ่ายปกครอง อ.เชียงของ นรข.เขตเชียงราย ตำรวจน้ำ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฯลฯ ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สำหรับเขื่อนจิ่งหงซึ่งตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ซึ่งเป็นเขื่อนจีนที่อยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด พบว่ามีปริมาณการกักเก็บน้ำที่มากขึ้นเช่นกัน ล่าสุดพบระดับน้ำกักเก็บสูงถึงประมาณ 538 เมตร ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาคาดว่าเกิดจากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง.