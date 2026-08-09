ด่านฯเชียงแสนยึดเรียบของสดจีน ทั้ง “หมู เป็ด ห่าน ไก่ ปลา ผัก”ล่องเรือน้ำโขงจ่อส่งเข้าไทยไม่ขออนุญาต

เชียงราย – ทั้งเจ้าหน้าที่ด่านกักสัตว์ฯ-ด่านตรวจพืช-ด่านอาหารและยาฯ พร้อมศุลกากรเชียงแสน ยึดเรียบ..หมู เป็ด ห่าน ไก่ ปลา ยันผักสดจีน ขนล่องมาตามเรือน้ำโขงถึง 2 ตู้คอนเทนเนอร์ เทียบท่าจ่อขึ้นฝั่งเข้าไทยแบบไม่ได้ขออนุญาต
นายอดุล ภักดีพันดอน ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์เชียงราย ด่านตรวจพืชเชียงแสน ด่านอาหารและยาเชียงแสน ได้รับแจ้งว่ามีสินค้าจากประเทศจีนที่ขนส่งทางเรือแม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งท่าเรือเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อ 8 ส.ค. จึงได้เข้าตรวจสอบพร้อมด้วย จนท.ด่านศุลกากรเชียงแสน จ.เชียงแสน จ.เชียงราย
พบสินค้าทั้งหมดบรรจุอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 2 ตู้ใหญ่ ระบุแหล่งที่มาจากมณฑลยูนนาน ประเทศจีน เมื่อตรวจภายในพบมีซากสัตว์น้ำ-ผักบางส่วน ขออนุญาตอย่างไม่ถูกต้องและมีสินค้าเป็นจำนวนมากที่ไม่ได้มีการขออนุญาตนำเข้ามาก่อนเลย
ตรวจสอบอย่างละเอียดพบทั้งหมดเป็นผัก ซากเนื้อหมู ชิ้นส่วนห่าน ชิ้นส่วนไก่ ชิ้นส่วนเป็ด และสินค้าสัตว์น้ำประเภทเนื้อปลาต้ม จำนวน 30 กล่อง น้ำหนัก ประมาณ187.5 กิโลกรัม และปลาดาบเงินแช่แข็ง จำนวน 1 กล่อง น้ำหนักประมาณ 31 กิโลกรัม
เบื้องต้นทางด่านศุลกากรเชียงแสนจะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า เนื่องจากตู้สินค้ายังอยู่ในเขตอารักขาของด่านศุลกากรเชียงแสน ในส่วนของกลางเมื่อดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษแล้ว จะส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการตามระเบียบต่อไป.