โผล่อีก!ขอนแก่นวิทย์แจงคลิปรุนแรงใน รร.เป็นเหตุเก่าต้นเทอม-ปรับความเข้าใจกันแล้ว ด้าน ตร.นัดสอบปากคำฝ่ายถูกกล่าวหา 18 ส.ค.นี้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผอ.ขอนแก่นวิทยายน ร่อนแถลงการณ์ชี้แจงกรณีคลิปนักเรียนขู่ไถเงิน-ทำร้ายร่างกายว่อนโซเชียล ยันเป็นเหตุการณ์เก่าช่วงต้นเทอม ทางโรงเรียนได้ลงโทษทางวินัย-เยียวยาผู้เสียหายแล้ว วอนสังคมหยุดแชร์คลิปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ด้าน ตร.นัดสอบปากคำฝ่ายถูกกล่าวหา
18 ส.ค.นี้
จากกรณีโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพและคลิปเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อดังของจังหวัดขอนแก่น โดยมีพฤติกรรมข่มขู่ บังคับไถเงินเพื่อน หากไม่ยินยอมจะถูกลากไปทำร้ายในห้องน้ำและใช้บุหรี่จี้ตามร่างกาย จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เนื่องจากเป็นสถานศึกษาเก่าแก่ที่มีอัตราการแข่งขันสูงนั้น
ล่าสุด วันที่ 8 สิงหาคม 2569 นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการ (เชี่ยวชาญ) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้ลงนามในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และลดความกังวลของกลุ่มผู้ปกครองรวมถึงสาธารณชน โดยทางโรงเรียนชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเทอมที่ผ่านมา ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หลังทราบเรื่อง โรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน โดยเชิญนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพูดคุย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จากการพูดคุย นักเรียนและผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายได้ขอโทษและทำความเข้าใจร่วมกันเรียบร้อยแล้ว ส่วนในทางคดีความ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ลงโทษวินัย-เยียวยาจิตใจเหยื่อแล้ว
ในส่วนของอำนาจบริหารจัดการภายใน นายบุญเหลือระบุว่าทางโรงเรียนได้ดำเนินการไปแล้ว โดยมาตรการทางวินัยได้ลงโทษกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุตามระเบียบโรงเรียน พร้อมจัดระบบติดตามพฤติกรรมรายบุคคลอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันได้จัดทีมครูและผู้เชี่ยวชาญดูแลความปลอดภัยและสภาพจิตใจของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้อยู่ในสภาวะปกติโดยเร็ว นอกจากนี้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สมาคมผู้ปกครอง และคณะครู เข้มงวดการตรวจตราพื้นที่ภายในและรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
ยันไม่สนับสนุนความรุนแรง
ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ย้ำอีกว่า จุดยืนของโรงเรียนไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนพฤติกรรมความรุนแรงทุกรูปแบบ เพราะขัดต่อหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และอัตลักษณ์ของนักเรียนขอนแก่นวิทยายนที่มีประวัติยาวนานกว่าร้อยปี พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากประชาชนและผู้ปกครอง งดเว้นการส่งต่อหรือเผยแพร่ ภาพ และคลิปวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และไม่เป็นการซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบ โดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางทางการของโรงเรียนเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม กรณีปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนดังกล่าวถูกเปิดเผยสู่สังคมภายนอก
เนื่องจาก วันที่ 18 พ.ค.69 ได้มีนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนพร้อมผู้ปกครอง
แจ้งความดำเนินคดีกับเพื่อนนักเรียนห้องเรียนเดียวกัน ในข้อหา
ทำร้ายร่างกายและกรรโชกทรัพย์ จำนวน 3 คน ชึ่งทั้งหมดเป็นเยาวชน
จึงได้รับเลขคดีอาญาที่ 2021/69 พนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่นจึงได้สอบสวน
ผู้กล่าวหาชึ่งเป็นเยาวชนต่อหน้าสหวิชาชีพ,สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง
เช่น ครู ฯ จำนวน 5 ปาก
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุ,ตรวจกล้องวงจรปิด,รวบรวมเอกสารผลการไกล่เกลี่ยของครูฝ่ายปกครองและผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองฝ่ายไว้ในสำนวนแล้ว
โดยได้นัดหมายสอบปากคำฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาชึ่งเป็นเยาวชนต่อหน้าสหวิชาชีพในวันที่
18,19,25 ส.ค.69 นี้ตามลำดับต่อไป คดีอยู่ระหว่างการสอบสวน กระนั้นก็ตาม คดี
กรรโชกทรัพย์ไม่อยู่ใน พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย