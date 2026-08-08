แม่-ภรรยากอดรูปร่ำไห้! รับร่าง “ครูพงศ์” รองผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี เหยื่อ ม.3 กราดยิง ถึงบ้านเกิดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ- แม่-ภรรยากอดรูปร่ำไห้แทบขาดใจ รับ ร่าง “ครูพงศ์” รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เหยื่อ นักเรียน ม.3 กราดยิง ถึงบ้านเกิด อ.ขุนหาญ จ. ศรีสะเกษ
จากกรณีเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ส.ค. 2569 เกิดเหตุ นักเรียน ม. 3 ก่อเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.นนทบุรี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 9 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ หรือ “ครูพงศ์” รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งเป็นชาว จ.ศรีสะเกษ นั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 18.25 น. วันนี้ (8 ส.ค.69) ร่างของนายกิตติพงศ์ หรือครูพงศ์ ได้เดินทางกลับถึงบ้านเกิดที่บ้านกันทรอมน้อย ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า โดยมีคุณแม่ ภรรยา และบรรดาญาติพี่น้องมารอรับร่างด้วยความอาลัย
ทันทีที่รถนำร่างครูพงศ์เดินทางมาถึง ภรรยาของครูพงศ์ได้กอดรูปถ่ายของสามีไว้แน่น ท่ามกลางความเศร้าโศกของคนในครอบครัว ขณะที่ก่อนเคลื่อนร่างลงจากรถ น้องสาวของครูพงศ์ได้จุดธูป 5 ดอก เพื่อบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณของครูพงศ์ว่าได้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้ว พร้อมขอให้เปิดทางให้สามารถนำร่างกลับเข้าสู่บ้าน เพื่อประกอบพิธีตามประเพณี
จากนั้น ภรรยาของครูพงศ์ ได้จุดธูป 1 ดอก บอกกล่าวสามีด้วยเสียงสั่นเครือว่า “พ่อถึงบ้านเราแล้วนะพ่อ พ่อลงจากรถนะ ญาติๆ มารอรับพ่อแล้วนะ” ก่อนที่ญาติๆ จะช่วยกันเคลื่อนโลงศพที่บรรจุร่างครูพงศ์ขึ้นไปบนบ้าน เพื่อประกอบพิธีขอขมาและรดน้ำศพตามประเพณี
ทั้งนี้ ครอบครัวและญาติของครูพงศ์ขอสงวนการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เนื่องจากอยู่ในช่วงโศกเศร้าและต้องการความเป็นส่วนตัว
สำหรับกำหนดการ วันที่ 9 ส.ค. 2569 จะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้แก่ครอบครัวครูพงศ์ ก่อนมีพิธีสวดพระอภิธรรม โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และกำหนดฌาปนกิจศพในวันพุธที่ 12 ส.ค. 2569 ณ เมรุวัดบ้านกันทรอมน้อย ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ