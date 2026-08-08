อุดรฯ เร่งเครื่องรับ “พืชสวนโลก 2569” ระดม 15 คณะ ลุยทุกมิติ หวังผงาดเวทีโลก

อุดรธานี – จ.อุดรธานีเร่งเครื่องเตรียมพร้อมรับอีเว้นท์ระดับโลก “มหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569” ระดม 15 คณะทำงาน พร้อมหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ติดตามความคืบหน้าทุกมิติ ตั้งแต่งานบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การประกวดพืชพรรณ สวนนานาชาติ งานวิชาการ ไปจนถึงพิธีเปิด-ปิด หวังยกระดับการจัดงานให้สมบูรณ์ พร้อมรับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมจากทั่วโลก
วันที่ 7-8 สิงหาคม 2569 นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายณฐพล วิถี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากคณะทำงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ทั้ง 15 คณะ พร้อมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร และสมาคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยมีบริษัท มีเดีย ไอ แอม จำกัด ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมในฐานะผู้บริหารจัดการและประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างเป็นทางการ
ที่ประชุมได้เร่งติดตามแผนดำเนินงานในภาพรวม ครอบคลุมภารกิจสำคัญหลายด้าน โดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องวางโครงสร้างการทำงาน ตลอดจนแผนการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์ของมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีในระดับประเทศและนานาชาติ
ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ เตรียมจัดทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และนิทรรศการ 134 ปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว อัตลักษณ์ และพัฒนาการของจังหวัดผ่านรูปแบบการจัดแสดงที่น่าสนใจ
ขณะที่งานประกวดและนวัตกรรมพืชพรรณ เตรียมจัดการประกวดพืชพรรณไม้รวม 12 กิจกรรมหลัก เปิดพื้นที่ให้เกิดการนำเสนอองค์ความรู้ ความหลากหลาย และศักยภาพด้านพืชสวน ขณะเดียวกันยังมีการจัดแสดงสวนและนวัตกรรม ทั้งสวนนานาชาติ สวนองค์กร รวมถึงพื้นที่จัดแสดงทั้งภายในอาคารและกลางแจ้ง
อีกด้านที่มีความสำคัญคือ งานวิชาการและกิจกรรมส่งเสริม ซึ่งเตรียมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ควบคู่กับการแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพิธีเปิด-พิธีปิด และกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการจัดงาน เพื่อสร้างสีสันและดึงดูดผู้เข้าชมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความคืบหน้าและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนจังหวัดอุดรธานีสู่การเป็นเจ้าภาพมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2569 โดยทุกฝ่ายเร่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมในรายละเอียด เพื่อให้การจัดงานออกมาสมบูรณ์ในทุกมิติ และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมจากทั่วโลก
มหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้ยังถูกคาดหวังให้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์จังหวัดอุดรธานี สร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนผลักดันศักยภาพของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้น