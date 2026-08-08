รัฐเร่งยกระดับความปลอดภัยโรงเรียน ตั้งเป้า 90 วัน หลังเหตุสลด “ครูหมวย”

พระนครศรีอยุธยา – รองนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา หลังเกิดเหตุสลด “ครูหมวย” เสียชีวิต เตรียมบูรณาการหลายกระทรวงจัดทำมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติ ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 90 วัน พร้อมเข้มงวดคัดกรองบุคคลภายนอก จัด “เซฟโซน” ดูแลสภาพจิตใจนักเรียน ครู และผู้ได้รับผลกระทบ
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แล้ว โดยจะมีหลายหน่วยงานร่วมดูแลทั้งด้านจิตใจและการช่วยเหลือในด้านต่างๆ
สำหรับมาตรการป้องกันระยะต่อไป จะเป็นการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวง ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง อว. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานด้านอาชีวศึกษา และกระทรวงแรงงาน เพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยและสภาพจิตใจของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มาตรการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ มาตรการเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการทันที และ มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนแห่งชาติ เพื่อรวบรวมแนวทางการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน
สำหรับมาตรการเร่งด่วน จะเน้นสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร โดยให้โรงเรียนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและป้องกันสิ่งของหรือสิ่งที่อาจผิดกฎหมายตามความเหมาะสม รวมถึงกำหนดแนวทางควบคุมบุคคลภายนอกที่จะเข้าภายในโรงเรียน โดยอาจนำระบบลงทะเบียนมาใช้เพื่อป้องกันบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
ส่วนโรงเรียนที่เกิดเหตุ จะมีการวางแผนรองรับการเปิดเรียน พร้อมประสานกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง พม. เข้ามาดูแลสภาพจิตใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมถึงจัดพื้นที่ปลอดภัย หรือ “เซฟโซน” สำหรับพูดคุยและให้คำปรึกษา
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเด็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของโรงเรียนจำเป็นต้องพิจารณาอย่างเป็นระบบ เนื่องจากเหตุการณ์อาจมีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง จึงต้องรอผลการตรวจสอบและข้อสรุปจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการกำหนดมาตรการในระยะยาว
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวเตรียมนำเข้าสู่การหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้ เพื่อให้ทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
ขณะเดียวกัน รัฐบาลพร้อมดูแลครอบครัวและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มีความประสงค์จะย้ายสถานศึกษา จะประสานและดำเนินการช่วยเหลือ รวมถึงดูแลประเด็นที่ยังมีความกังวล เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและเรียนได้อย่างมั่นใจมากที่สุด
เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การเร่งทบทวนระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยภาครัฐเตรียมเดินหน้าทั้งมาตรการเร่งด่วนและมาตรการความปลอดภัยโรงเรียนระดับชาติ เพื่อยกระดับการดูแลนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานเดียวกัน