ในหลวง-พระราชินี พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ครูหมวย” รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ลูกศิษย์สุดอาลัย ยกเป็นครูผู้ชี้ทางชีวิต

พระนครศรีอยุธยา – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ครูหมวย” หรือ นางสาวทิวาพร วานิช อายุ 42 ปี พร้อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัว เพื่อนครู และบรรดาลูกศิษย์ที่เดินทางมาร่วมพิธี ขณะที่ลูกศิษย์เผยความประทับใจ ครูแนะแนวผู้คอยให้คำปรึกษาและช่วยชี้ทางการศึกษาและชีวิต
เวลา 17.00 น. วันนี้( 8 ส.ค.) ที่วัดตะโหนด ต.นครหลวง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ “ครูหมวย” หรือ นางสาวทิวาพร วานิช อายุ 42 ปี พร้อมอัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วางหน้าหีบศพ และรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ในพิธีมี ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูจาก จ.นนทบุรี และ จ.พระนครศรีอยุธยา ครอบครัว ญาติ และประชาชน เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและรดน้ำศพจำนวนมาก
บรรยากาศภายในวัดเป็นไปด้วยความโศกเศร้า โดยอดีตลูกศิษย์และลูกศิษย์ปัจจุบันของครูหมวย ต่างเดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี และ จ.ปทุมธานี เพื่อร่วมส่งครูผู้เป็นที่รักเป็นครั้งสุดท้าย
นางสาวณิชชารีย์ อายุ 26 ปี อดีตลูกศิษย์ เปิดเผยว่า หลังทราบข่าวรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมาก เพราะไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นภายในโรงเรียน โดยตนเป็นลูกศิษย์ของครูหมวยตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แม้ครูหมวยไม่ได้สอนวิชาหลักโดยตรง แต่มีโอกาสทำกิจกรรมและทำงานร่วมกัน เนื่องจากครูหมวยทำหน้าที่ด้านงานแนะแนว
ตลอดช่วงที่เป็นครูแนะแนว ครูหมวยคอยให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยบุคลิกใจดี อัธยาศัยดี และเข้าถึงง่าย ทำให้นักเรียนกล้าที่จะเข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องทุนการศึกษา ซึ่งครูหมวยจะช่วยประสานงานและหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเต็มที่
“ครูหมวยเป็นครูที่นักเรียนเข้าถึงได้ง่าย ใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้ และครูจะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ เป็นความประทับใจที่ลูกศิษย์มีต่อครูหมวย” นางสาวณิชชารีย์กล่าว
ด้านนายสุทธดร อายุ 18 ปี ลูกศิษย์ของครูหมวย กล่าวว่า ขณะเรียนมัธยมศึกษาเคยเข้าปรึกษาครูหมวยเรื่องการศึกษาต่อ เนื่องจากยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเรียนสายสามัญหรือสายวิชาชีพ เพราะชื่นชอบงานที่ได้ลงพื้นที่และลงมือปฏิบัติมากกว่างานที่ต้องนั่งอยู่กับที่
ครูหมวยจึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อสายวิชาชีพ ทั้งแนะนำสถานศึกษา แนวทางการเตรียมตัวสอบ และหนังสือสำหรับอ่านสอบ จนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพได้สำเร็จ
“รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก วันนี้จึงเดินทางมารดน้ำศพและบอกกับครูหมวยว่า ขอบคุณคุณครูที่ช่วยแนะแนวทางให้ เหมือนเป็นคนที่ช่วยชี้ทางสว่างให้กับชีวิต” นายสุทธดรกล่าว
ขณะเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทีมแพทย์และนักจิตวิทยาเข้าดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติของครูหมวยอย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำและความช่วยเหลือด้านจิตใจ เพื่อบรรเทาความสูญเสียและผลกระทบจากเหตุการณ์