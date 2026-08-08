(คลิป)นักข่าวขอนแก่นถูกรอง ผกก.บ้านไผ่ ล็อคคอทำร้ายคิ้วแตก เย็บ 12 เข็ม ยันออก รพ.วันไหนแจ้งความแน่

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- เกิดเหตุระทึก ผู้สื่อข่าวท้องถิ่นและเครือข่ายนักข่าวจังหวัดขอนแก่น ถูกนายตำรวจระดับรองผู้กำกับการฯ สภ.บ้านไผ่ทำร้ายร่างกายจนเจ็บสาหัส ต้องเย็บถึง 12 เข็ม ผู้เสียหายยืนยันออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เข้าแจ้งความดำเนินคดีทันที เผยตำรวจนายนี้เคยจะทำร้ายหญิงท้องและใช้ถ้อยคำด่าหยาบคายจนถูกลงโทษทางวินัยมาแล้ว
กลายเป็นกระแสร้อนบนโลกโซเชียลทัน ภายหลังมีการแชร์โพสต์ ภาพนายตรีเทพ เกียรติปกรณ์ หรือ "โม บ้านไผ่" อายุ 42 ปี เจ้าของเพจ "ข่าวคนบ้านไผ่" และเครือข่ายผู้สื่อข่าวโทรทัศน์-หนังสือพิมพ์ จ.ขอนแก่น ขณะนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบ้านไผ่ สภาพคิ้วขวาแตกเป็นแผลฉกรรจ์ แพทย์ต้องทำการเย็บถึง 12 เข็ม บริเวณลำคอมีรอยขีดข่วนและรอยเล็บร่องรอยการถูกทำร้าย โดยแพทย์ยังคงให้นอนพักฟื้นเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
มีรายงานว่า ต่อมา พ.ต.อ.รักชาติ เรืองเจริญ ผู้กำกับการ สภ.บ้านไผ่ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมอาการนายตรีเทพ พร้อมสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น และสั่งการให้พนักงานสอบสวนเข้าทำการสอบปากคำเบื้องต้นแล้ว
โดยนายตรีเทพ ผู้เสียหายเล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 19.00 น. ตนได้นำรถไปจอดหน้าห้องสืบสวน สภ.บ้านไผ่ เพื่อเตรียมเข้าร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ระหว่างนั้น รอง ผกก. คู่กรณี ซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันดี ได้เรียกตนไปนั่งคุยที่โต๊ะม้าหินอ่อนด้านหลัง โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก 2 นายร่วมโต๊ะด้วย
แต่หลังจากนั่งคุยได้เพียง 5 นาที รอง ผกก. กลับใช้มือล็อคคอตนอย่างรุนแรงจนเริ่มหายใจไม่ออก ตนจึงพยายามบอกให้หยุด ซึ่งตำรวจที่นั่งอยู่ด้วยก็ช่วยกันห้ามปราม เมื่อตำรวจอีกนายทำท่าจะลุกมาช่วย รอง ผกก. จึงยอมปล่อย ตนรู้สึกว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่ปกติและเริ่มไม่ปลอดภัย จึงตัดสินใจลุกเดินหนีออกมาทางหน้าห้องสืบสวน
ระหว่างเดินออกมา รอง ผกก. ได้พูดไล่หลังมาว่า "หยอกเล่นแค่นี้งอนเหรอ" ตนจึงตอบกลับไปว่า "พี่เล่นแรงแบบนี้ผมไม่อยู่แล้ว ขอกลับก่อน" ทันใดนั้น รอง ผกก. ได้เดินพุ่งเข้ามาล็อคคอตนเป็นครั้งที่สองอย่างรุนแรง จนตนวูบไป ไม่รู้สึกตัวอีกเลย
นายตรีเทพ เล่าต่อว่า มารู้สึกตัวอีกทีเมื่อตำรวจ 2 นายที่อยู่ในเหตุการณ์ นำกระดาษทิชชูมาช่วยเช็ดเลือดที่ไหลทะลัก ตอนแรกนึกว่าเป็นเลือดกำเดา แต่เลือดไม่ยอมหยุดไหล จนกระทั่งทราบว่าเป็นแผลแตกฉกรรจ์เหนือคิ้วขวา ทางเจ้าหน้าที่จึงประสานหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้มารับตัว
"ระหว่างรอรถกู้ชีพ รอง ผกก. ยังคงโวยวายเสียงดัง จนสายตรวจเดินมาดู เขาจึงยอมเดินกลับเข้าห้องทำงานไป ตนกับรอง ผกก. ท่านนี้รู้จักกันมานาน ทำงานร่วมกันบ่อย ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกัน ปกติเจอหน้าก็หยอกล้อกันตามประสาคนคุ้นเคย ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้ขึ้น หลังจากแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล ตนจะเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.บ้านไผ่ ทันที" นายตรีเทพ กล่าว
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า รองผู้กำกับการฯ นายดังกล่าว เคยมีประวัติก่อเหตุพยายามทำร้ายร่างกายหญิงตั้งครรภ์ 5 เดือน ในพื้นที่ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา โดยครั้งนั้นมีเพื่อนช่วยห้ามปรามไว้ได้ ก่อนที่นายตำรวจคนนี้จะด่าทอหญิงสาวด้วยคำหยาบคาย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเคยถูกลงโทษทางวินัยไปแล้ว ก่อนจะกลับมารับตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จนกระทั่งมาก่อเหตุซ้ำอีกในครั้งนี้