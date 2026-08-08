อึ้ง!แก๊งคอลฯอ้างเป็น ตร.ลวงเจ้าอาวาสโอนเงินข้ามปีเข้า 66 บ/ช เกือบ 9 ล้าน

เชียงราย - โคตรแสบ..แก๊งคอลฯบาปหนา อ้างเป็นตำรวจ โชว์ทั้งบัตร-เอกสารปลอม โทร.หาเจ้าอาวาสวัดฯแม่จัน เชียงราย งัดมุกพัวพันคดีฟอกเงิน ลวงโอนเงินให้ตรวจข้ามปี ตั้งแต่มกราฯ68-กรกฎาฯ69 รวม 207 ครั้ง เข้า 66 บัญชี เกือบ 9,000,000 บาท
วันนี้ (8 ส.ค.) พระครูอุปถัมภ์วรการ เจ้าคณะ อ.แม่จัน พระครูสุภัทรวรการ เจ้าคณะ ต.แม่คำ เขต 1 นายบุญฤทธิ์ ใจงาม ปลัดอำเภออาวุโส อ.แม่จัน นายวุฒิชฑฌ์ แก้วใส ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร ผกก.สภ.แม่จัน พ.ต.ท.สมเด่น แดงเครื่อง รอง ผกก.สส., พ.ต.ท.ภูริวัฒ รุจิรัฐภาส รอง ผกก.ป. และ พ.ต.ท.ศักดิ์ชาย รีอินทร์ สวป.สภ.แม่จัน พร้อมฝ่ายปกครองเข้าร่วมหารือคณะกรรมการวัดแม่คำ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย พร้อมพุทธศาสนิกชนจาก 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2, หมู่ 10 และหมู่ 12 ต.แม่คำ เพื่อตรวจสอบกรณีทางวัดแจ้งว่าเงินในบัญชีของวัดแม่คำ สูญหายไปเป็นจำนวนมาก
โดยมีการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปี 2568 ได้มีผู้โทรศัพท์หาเจ้าอาวาส อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมแสดงบัตรข้าราชการตำรวจและเอกสารออนไลน์ เป็นบันทึกของสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งที่ จ.ระยอง ระบุเจ้าอาวาสวัดเข้าไปเกี่ยวข้องฐานสนับสนุนการฟอกเงิน จึงให้ระดับ ผกก.จำนวน 1 นาย และระดับรองสารวัตรจำนวน 1 นาย ทำการตรวจสอบ ให้ทางวัดได้แจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารที่มีอยู่พร้อมโอนเงินในแต่ละธนาคารไปให้ด้วย
ทางเจ้าอาวาสวัดหลงเชื่อและโอนเงินไปให้ก้อนใหญ่ ต่อมามีการติดต่อกลับมาอีกให้จ่ายค่าประกันตัว และอื่นๆ อีกหลายรายการรวม 207 ครั้งจนถึงต้นปี 2569 นี้ มีการโอนเงินวัดและเงินส่วนตัวของเจ้าอาวาส ไปยังบัญชีธนาคาร 66 บัญชี ตั้งแต่เดือน ม.ค.2568-ก.ค.2569 รวมกว่า 8,700,000 บาท
แต่ต่อมาเห็นว่ามีพิรุธจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จัน ให้ช่วยตรวจดูก็พบว่าไม่ใช่เรื่องจริง และเป็นพฤติกรรมของขบวนการหลอกลวงหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์ ปัจจุบันได้แจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่จัน แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินคดี และจะนัดหมายเพื่อประชุมชาวบ้านเพื่อแจ้งความคืบหน้าต่อไป.