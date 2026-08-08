(คลิป)สวดพระอภิธรรม"ฮลุน"คืนแรก ชมรมศิษย์เก่าจุฬาฯร่วมเป็นเจ้าภาพ

กาฬสินธุ์-ชมรมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ”ฮลุน“ คืนแรก ย่า-ครบครัว ได้รับกำลังใจล้น ขอบคุณ เพื่อนบ้าน แฟนคลับ แอฟซี ด้วยหัวใจ
วันนี้( 8 ส.ค.)ที่บ้านเลขที่ 340 บ้านสี่แยก หมู่ 10 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานบรรยากาศงานศพ “ฮลุน โซโล่” หรือ นายบวรทัต เป็งสุข ยูทูบเบอร์ชื่อดังสายแบกเป้เที่ยว ที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจีย วันนี้ เพื่อนบ้าน แอฟซี ยังคงทยอยเดินทางมาให้กำลังใจ ต่อ ย่าและครอบครัวมากขึ้น แอฟซีบางคนได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง เนื้อหมู ปลาสด ผลไม้ มามอบให้เพื่อสมทบครอบครัวได้ทำอาหารให้ประชาชน ผู้ที่เดินทางมาร่วมทำบุญไว้อาลัยต่อ “ฮลุน” ได้รับประทานตลอดทั้งวัน
เมนูอาหารจะเป็นอาหารประจำถิ่น เช่น ส้มตำปลาร้า ไก่ทอด หมูทอด ข้าวเหนียว ฝีมือของ แม่ครัวอาสาจากเพื่อนบ้านภายในหมู่บ้าน ช่วยกันปรุงอาหารออกมาอย่างไม่ขาดสาย แม้บรรยากาศโดยรวมจะดูเศร้าใจ ใบหน้าของผู้ที่เข้ามาลงแรงลงใจช่วยงานแม้จะเปื้อนยิ้ม ก็บ่งบอกถึงความตั้งใจเต็มใจที่จะช่วยเหลือครอบครัวของ “ฮลุน”
แอฟซีหลายคน บอกตรงกันว่า นอกจากความสามารถที่ “ฮลุน” ได้ฝากผลงานทางช่องยูทูบ สิ่งสำคัญที่ต้องการมาช่วยงานก็เพราะชื่นชมต่อความ “ฮลุน” ที่มีความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ต่อ ย่า-ครอบครัว ที่ชุบเลี้ยงมาท่ามกลางทางบ้านมีฐานะความยากจน แต่ก็ตั้งใจศึกษาร่ำเรียนหนังสือ จนสามารถเข้าเรียนทุนเต็มในระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวด้วยการแบกเป้ไปยังประเทศต่างๆ กลายเป็นจุดเด่นที่ “ฮลุน” ได้เปิดโลกจากการเล่าเรื่องที่หาคนที่จะมีความสามารถเช่นนี้ในอนาคตคงจะหายากมาก
สำหรับพิธีการสวดพระอภิธรรมเย็นนี้จะเริ่มต้นขึ้นระหว่างเวลา 19.00 น.ที่จะมีเจ้าภาพหลักที่แจ้งไว้คือ ชมรมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ แอฟซี รวมถึงเพื่อนบ้าน ทั้งนี้กำหนดการบำเพ็ญกุศล เริ่มตั้งแต่วันที่ 8-10 สิงหาคม และจะมี พิธีการฌาปนกิจศพ “ฮลุน โซโล่” ในวันที่ 11 สิงหาคม ที่วัดรังษีชัชวาล หมู่ที่ 4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์