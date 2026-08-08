(คลิป) ฮือฮา! คนเลี้ยงม้าแห่นำม้าร่วมไว้อาลัย “พ่อเรือง” ครูฝึกม้าเมืองอ่างทอง จัดโชว์ส่งครั้งสุดท้าย

อ่างทอง – สร้างความฮือฮาให้กับผู้มาร่วมงาน เมื่อกลุ่มคนเลี้ยงม้า เพื่อนร่วมวงการ และลูกศิษย์ของ “พ่อเรือง” พร้อมใจกันนำม้าจำนวนมากมาร่วมแสดงและไว้อาลัยในงานฌาปนกิจศพ เพื่อส่งครูผู้ฝึกสอนและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการดูแล ฝึกขี่ และฝึกม้าแสดงเป็นครั้งสุดท้าย
วันนี้( 8 ส.ค.) กลุ่มคนเลี้ยงม้า เพื่อนฝูง และลูกศิษย์ของ นายเรือง จันทร์สุข อายุ 90 ปี อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ไผ่ดำ และเป็นที่รู้จักในฐานะครูฝึกม้า ได้ร่วมกันนำม้าจำนวนมากมาร่วมแสดงและไว้อาลัยในงานฌาปนกิจศพ ท่ามกลางความสนใจของประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานที่วัดมหาดไทย ต.มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง
นายเรืองเป็นผู้มีความผูกพันกับวงการม้ามาอย่างยาวนาน ทำหน้าที่ทั้งดูแลเลี้ยงม้า สอนขี่ม้า รวมถึงฝึกม้าให้สามารถแสดงท่าทางต่าง ๆ โดยถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการฝึกให้แก่ลูกศิษย์อย่างต่อเนื่อง จนมีเพื่อนฝูงและลูกศิษย์ในวงการม้าทั้งในจังหวัดอ่างทองและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก
นางสาวอารีย์ จันทร์สุข อายุ 53 ปี ลูกสาวของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า คุณพ่อเรืองใช้ชีวิตอยู่กับม้ามาเป็นเวลานาน ทั้งเลี้ยงดู ดูแลสุขภาพม้า สอนขี่ม้า และฝึกม้าให้สามารถแสดงท่าทางต่าง ๆ โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดชีวิตมาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์
เมื่อทราบข่าวการเสียชีวิต บรรดาเพื่อนร่วมวงการและลูกศิษย์จึงพร้อมใจกันนำม้ามาร่วมแสดงและไว้อาลัยในงานฌาปนกิจ เพื่อเป็นการระลึกถึงครูผู้เป็นที่รักและเคารพของคนในวงการม้า
ภาพม้าจำนวนมากที่ถูกนำมาร่วมงานและร่วมแสดง สร้างความประทับใจและฮือฮาแก่ผู้ที่มาร่วมพิธี โดยถือเป็นการส่ง “พ่อเรือง” เป็นครั้งสุดท้ายด้วยสิ่งที่เจ้าตัวรักและผูกพันมาตลอดชีวิต